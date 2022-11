Tradizione, identità, eccellenza. Questa la sintesi della 113ª Antica Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP che dall'8 all’11 dicembre 2022 ritorna in Piazzetta Aldo Moro, nel cuore della città, a due passi da Piazza dei Signori. Un momento che mette a fuoco una produzione unica, tutelata dall’Unione Europea fin dal 1996, della quale non mancano le imitazioni. Non tutti infatti sanno che il Radicchio di Treviso può essere nominato così solo se presenta il bollino IGP, pertanto il “radicchio trevigiano”, il “radicchio tardivo” o le cicorie con altri nomi di fantasia sono da considerare imitazioni della produzione autentica. Proprio per valorizzare e promuovere questa unicità il Consorzio di Tutela propone un appuntamento dove non mancheranno degustazioni, cookingshow, mostra mercato e momenti di confronto con i produttori.



Un evento che si inserisce nel cartellone Fiori d’Inverno promosso da Unpli Treviso; tra i protagonisti, infatti, le Pro Loco con i piatti della tradizione ma anche tutta la ‘brigata’ che tiene alta la qualità della ristorazione della Marca come il Consorzio dei Ristoranti del Radicchio, Assocuochi e Cocoradicchio. Un programma che vedrà inoltre la partecipazione delle aziende che fanno del Radicchio di Treviso IGP un valore aggiunto, tra queste: Nonno Andrea, Azienda Agricola MG, Fracarro, Dolce Treviso, Il Fiore della Salute e Ivan Borsato Birraio. Spazio, infine, all’intreccio con altre eccellenze territoriali come i Marroni di Combai IGP e l’Olio Garda DOP. Degno di nota anche l’appuntamento goloso con la gara finale miglior Tiramisù di Treviso che coinvolgerà Tiramisù Word Cup e l’Associazione Tiramisù di Treviso che si terrà nel pomeriggio dell’8 dicembre. Tutto il programma aggiornato nei social e nel sito del Consorzio del Radicchio Rosso di Treviso Igp.