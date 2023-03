Asolo ed i suoi “Cento orizzonti”

“La città dai cento orizzonti”, così Giosuè Carducci definì la bella Asolo.

Un’illusione che deriva dalla sovrapposizione dei profili collinari che si stagliano nel cielo in un crescendo apparentemente senza fine.





PROGRAMMA USCITA

Passeggiata panoramica tra boschi, vigneti e uliveti dei Colli Asolani. Un facile e rilassante percorso che ci condurrà fino al punto panoramico di Colle San Giorgio, dove potremmo ammirare dall’alto la pianura sottostante.

Infine, visiteremo lo splendido e rinomato borgo di Asolo, annoverato tra i più belli d’Italia Una città ricca di storia e meta prediletta di poeti e scrittori, artisti e viaggiatori, che qui trovarono ispirazione ed armonia. Tra questi, il poeta inglese Robert Browning, la Divina del teatro Eleonora Duse e il compositore Gian Francesco Malipiero.

“Vi assicuro che pur con l’esperienza che ho dei più bei panorami d’Italia e di altrove, non conosco nulla che si possa paragonare alla vista che si gode dalla Torre e dal palazzo della Regina.”

Alfred Tennyson, poeta inglese (1809-1892)

A metà percorso ci fermeremo per una sosta merenda con pane, salumi, formaggio e prosecco.





INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: 11 km

Dislivello in salita: 300m

Pranzo: Al sacco, prevista una sosta merenda.

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua ed impermeabile. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking. Chi lo desidera può portare i bastoncini da trekking.





COSTI

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica e merenda con pane, salumi e vino:

20,00 euro per gli adulti

8,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni





INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.