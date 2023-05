Grotte del Caglieron e percorso panoramico

Un’uscita che ci porta alla scoperta dei luoghi più affascinanti delle nostre zone… Un’uscita che spazia dalle cascate al rilassante percorso panoramico, dalle buie grotte alle variopinte fioriture, dai ponti naturali al tranquillo sentiero che domina Vittorio Veneto.



PROGRAMMA USCITA

Andremo alla scoperta delle rinomate grotte del Caglieron di Fregona. Non ci limiteremo, però, al classico tour turistico ma passeremo anche per quelle grotte lontane dagli occhi di tutti e sepolte tra la vegetazione, dove il tempo sembra essersi fermato all’epoca dell’attività estrattiva della piera Dolza.

Tra grotte, ponti naturali di roccia ed orchidee selvatiche arriveremo, poi, a percorrere il sentiero superpanoramico che spazia dalla pianura ai monti locali e ci condurrà fino alla Madonna della Salute.

Usufruiremo, infine, di un pulmino che da Vittorio Veneto ci porterà fino a Fregona, risparmiandoci così il dover risalire il percorso dell’andata.



INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: circa 9 km

Dislivello in salita: 250m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking. Portare i bastoncini, per chi non li avesse li forniremo noi fino ad esaurimento scorte



COSTI

Uscita comprensivo di guida ambientale escursionistica, bus navetta e ingresso alle grotte del Caglieron:

28 euro per gli adulti

12 euro per i ragazzi sotto i 16 anni



INFO & PRENOTAZIONI

3383766978

info@passiesorrisi.it



Per partecipare è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE