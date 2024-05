Appuntamento con la tragedia greca alla Chiesa di Santa Croce

Due appuntamenti con la Tragedia Greca in programma presso la Chiesa di Santa Croce a Treviso.



Venerdì 17 maggio va in scena Coefore e martedì 21 maggio sarà la volta di Eumenidi.



Entrambe le letture sceniche, presentate 'in forma di accademia', sono dedicate al teatro tragico di Eschilo, unica trilogia pervenuta completa che si compone di tre parti. La prima, l’Agamennone, è andata in scena l’8 maggio; stavolta tocca a Coefore, in cui il figlio Oreste uccide ferocemente la madre scatenando così la persecuzione delle Erinni. L’ultima rappresentazione, in calendario il 21 maggio, sarà Eumenidi, che vede l'istituzione da parte di Atena del Tribunale e di Leggi secondo le quali verrà giudicato, infine assolto Oreste. Si conclude così la saga degli Atridi.



Le rappresentazioni sono proposte alle ore 10 per le scuole (con ingresso gratuito) e replicate alle ore 20.30 per il pubblico. In questo caso saranno a pagamento (info e prenotazioni 0422-513150).



Per Coefore i protagonisti in scena saranno: Chiara Catalano, Paola De Crescenzo, Margherita Di Rauso, Maria Cristina Mastrangeli, Nicola Nicchi, Claudio Puglisi, Paolo Serra, Emanuele Vezzoli.

Per Eumenidi in scenda andranno: Chiara Catalano, Paola De Crescenzo, Margherita Di Rauso, Maria Cristina Mastrangeli, Nicola Nicchi, Massimo Nicolini. Assistente alla regia è Chiara Girlando, le luci sono di Claudio Coloretti. La direzione è di Walter Le Moli.



Ogni lettura scenica sarà preceduta da un’introduzione di Massimo Cacciari e di Luigi Garofalo.



«Il nostro auspicio - ha dichiarato il presidente della Fondazione Cassamarca Luigi Garofalo – è che si rinnovi l’apprezzamento del pubblico e degli studenti manifestato nella passata stagione”



La rassegna è sostenuta da Banca delle Terre Venete.