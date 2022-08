Aperitivo in collina, sorseggiando la storia delle terre di Cison

Semplice e panoramico percorso tra i colli trevigiani, con aperitivo e snack in bivacco



Programma uscita

Partendo da Valmareno, arriveremo al castello, fulcro della storia e delle locali leggende. Situato tra due dei più bei Borghi d’Italia e immerso tra le colline del Prosecco Unesco, Castelbrando è uno dei più grandi e antichi castelli d’Europa, nonché uno dei più raffinati esempi di riqualificazione del patrimonio storico artistico italiano

Da lì, con un facile sentiero, proseguiremo verso la costa ovest del monte Castelàz. Nei suoi boschi, con un po’ di fortuna, potremo osservare il picchio nero europeo, qui presente.

Arriveremo poi presso i manufatti della Grande Guerra, in località “Le Bombarde”.

Seguirà, quindi, un tratto di avventuroso sentiero che ci porterà in cresta, facendoci godere della vista che si apre a centottanta gradi: da un lato su Cison di Valmarino e dall’altro sull’abitato di Valmareno.

Ultima tappa della nostra uscita, il bivacco Villa Mary. Questo piccolo riparo, faticosamente costruito in panoramica posizione sul versante roccioso, offre una splendida vista sulla valle sottostante: il luogo ideale per concedersi un aperitivo con il celebre Prosecco e qualche salume locale!

Per chi se la sente, dal bivacco potremmo allungare fino alla vicina cima del monte Castelàz, dove sono stati rinvenuti i resti di un insediamento risalente all’epoca tardo romana.

Ritornati a “Le Bombarde”, scenderemo verso Castelbrando per una facile strada bianca.



INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: circa 5,5 km (+2 km fino al monte Castelàz)

Dislivello in salita: 330m (+150 m fino al Castellaz)

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua. Come calzature sono necessarie delle scarpe da trekking. Consigliati i bastoncini da trekking, per chi non li avesse li forniremo noi fino ad esaurimento scorte.



COSTI

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica, aperitivo e snack in bivacco: 20 euro per gli adulti - 8 per i ragazzi fino ai 16 anni



INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.