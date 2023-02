L’angolo selvaggio dei Colli del Prosecco

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica: 12,00 euro per gli adulti - 5,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni

Prezzo Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica: 12,00 euro per gli adulti - 5,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni

Una passeggiata dai due volti: da un lato gli ordinati vigneti dall’altro una valle ignorata dall’uomo, costellata di piccoli salti d’acqua e dalle immacolate fioriture degli ellebori bianchi.



PROGRAMMA USCITA



Dolci e verdi colline ordinate da interminabili filari di viti, così i colli del Prosecco sono divenuti noti al mondo, complice anche il loro ingresso tra i patrimoni Unesco.



Ma vi è un angolo, sconosciuto ai più, dove il paesaggio assume toni più aspri caratterizzandosi di numerosi salti d’acqua e candide fioriture. Un angolo selvaggio che vi porterà alla scoperta dei luoghi meno noti, ma certo non meno affascinanti, delle terre del Prosecco.



Ad aggiungere mistero l’antica presenza di un eremita che qui viveva una vita solitaria e segregata.



Infine, superata una trincea di guerra, arriveremo sulla cima e ridiscenderemo dall’altro lato della collina, anch’esso ricco di sorgenti e rivi d’acqua.





INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: Giro ad anello di circa 7 km

Dislivello in salita: 300m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua, scarpe da trekking e bastoncini (per chi non li avesse ne abbiamo noi da noleggiare fino ad esaurimento scorte)





COSTI

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica

12,00 euro per gli adulti

5,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni





INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.