18° festival chitarristico internazionale delle due città

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“New Classical World” è il titolo e filo conduttore del Festival “Delle due Città” che si terrà dal 12 al 27 Settembre 2020 a Treviso (Teatro Comunale Mario del Monaco/Museo di Santa Caterina) ed a seguire per la seconda parte la Kermesse si svolgerà nel Veneziano dal 2 al 4 ottobre (Centro Candiani). La manifestazione considerata unanimemente tra i Festival Chitarristici più importanti al mondo arriva alla sua diciottesima edizione. Ecco le date dei concerti: 12.09.2020 Teatro Comunale "M. Del Monaco" Treviso ore 21.00 - FUORI ABBONAMENTO - Soul! Crossover Flamenco Jazz - La straordinaria voce Soul di Kosho e il suo "Mondo Funk Guitar", un Sound Crossover arricchito da elementi Flamenco, Jazz e Soul. Un' esperienza musicale di altissima classe. Michael Koschorreck (voce), Augustin Wiedemann (chitarra), Johannes Erkes (Viola). 18.09.2020 Museo di Santa Caterina Treviso ore 21.00 - Tango & Sud America - Ricordi di viaggio, echi, citazioni. E’ un viaggio nella memoria, è un’unica onda di suoni e di colori attraverso i continenti della terra che i due musicisti hanno attraversato nella loro lunga carriera. 'La musica è un lungo viaggio a bordo di un clarinetto e di una chitarra fra il Rio del Plata e il Golfo di Napoli.' Giovanni Lanzini (Clarinetto), Fabio Montomoli (Chitarra). 19.09.2020 Museo di Santa Caterina Treviso 1° Concerto ore 19.00 2° Concerto ore 21.00 - Fado Tango Balcanica - Avete mai sentito il canto Fado mescolato al Tango ed al sapore Iberico? Il Mascara Quartet colora un dipinto immaginario con un pennello di corde tese e il calore della voce umana. Polona Udovič (voce, violino), Timi Krajnc (Chitarra), Vojko Vešligaj (Chitarra), Mitja Režman (Chitarra Basso). 25.09.2020 Museo di Santa Caterina Treviso ore 21.00 - Flamenco y Baile - Il canto dell’Andalucia con Ballo, Chitarra, Percussioni e Flauto vi accompagnerà tra la passione e la forza espressiva del mondo del Flamenco. Chiara Guerra (Ballo Palmas), Andrea Candeli (Chitarra), Corrado Ponchiroli (Percussioni Canto Palmas), Matteo Ferrari (Flauto). 26.09.2020 Museo di Santa Caterina Treviso 1° Concerto ore 19.00 2° Concerto ore 21.00 - Guitar Night - Noche Flamenca! - Immergetevi nella Noche Flamenca! Con la “Guitarra Andaluza” di Paco Seco, con l’omaggio a Paco de Lucia del flamenchista Pedro Navarro Trio e il New Classical World di Onnis. Benvenuti allo spettacolo dal vivo più emozionante. Pedro Navarro Trio, Paco Seco, Simone Onnis. 02.10.2020 Centro Candiani Mestre Venezia ore 21.00 - New Classical World - Contrattempo… Andrea Vettoretti usa ironicamente questo termine musicale per il nuovo Tour con brani inediti del nuovo progetto Q1 dedicato allo Spazio e altri successi di Wonderland. Partenza underground e poi su, tra le stelle. Andrea Vettoretti (Musiche e Chitarra), Fabio Battistelli (Clarinetto), Riviera Lazeri (Violoncello). 03.10.2020 Centro Candiani Mestre Venezia ore 21.00 - “Andalucia!” Espana - Flamenco - Javier Garcia Moreno e la sua magica chitarra. Virtuosismo ai massimi livelli con uno dei chitarristi Andalusi più conosciuti a livello internazionale. 04.10.2020 Centro Candiani Mestre Venezia ore 18.00 - La follia del duo Sconcerto! Cabaret e New Classical - Talentuosi, istrionici e ironici, dotati di rara maestria tecnica, il Duo Sconcerto trasforma ogni concerto in un vero e proprio spettacolo. Unico. Andrea Candeli (Chitarra), Matteo Ferrari (Flauto). Altre info sul Festival Delle due Città su: www.musikrooms.com Info biglietti e abbonamenti e prenotazione gratuita Tel 0422.405764 Cel 320.0517000 e-mail festival@musikrooms.com

Gallery