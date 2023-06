1984 - Spettacolo teatrale liberamente tratto dal romanzo di George Orwell

Streben Teatro con il patrocinio della Città di Mogliano Veneto, ritorna in scena con lo spettacolo “1984”, liberamente tratto dal romanzo di George Orwell per la regia di Sebastiano Boschiero - Regista



Sabato 15 luglio ore 21

Presso la Piazzetta del Teatro "Giorgio Gaber" di Mogliano Veneto (TV).



In caso di maltempo lo spettacolo sarà rappresentato presso il Teatro Astori in Via Guglielmo Marconi, 22 - Mogliano Veneto (TV)



Ingresso unico: 8€



Prevendite:

info@strebenteatro.it

392 1953869



Vincitore al Festival Nazionale "Pagani Teatro" di Salerno:



- Miglior spettacolo

- Miglior regia

- Miglior attore protagonista (Sebastiano Boschiero - Regista)

- Nomination migliore attrice protagonista (Sara Cognigni)



SINOSSI

Anno 2084. In un futuro distopico in cui il libero pensiero, il sentimento e la cultura sono considerati reati punibili con la morte, l'odio ha invaso ogni cosa e l'occhio del Grande Fratello controlla tutto e provvede costantemente a riscrivere gli avvenimenti passati al fine di mantenere una società controllata ed ubbidiente.

La storia racconta di Winston Smith, un impiegato che lavora alle dipendenze del Ministero della Verità e che frustrato per la condizione di costante controllo a cui è sottoposto, sogna una vita libera e priva di menzogne.

La sua ultima speranza di poter cambiare le cose, Winston la ripone nei Prolet, ovvero in quell'ultima rappresentanza di una società libera e per questo perseguitata dal Grande Fratello, sotto la direzione di O' Brien, uno dei leader più spietati del Partito.



NOTE DI REGIA

Verso quale domani stiamo procedendo? Quali basi stiamo gettando per la società del futuro?

Da queste domande è nata la necessità di rappresentare l’opera “1984” scritta da George Orwell.

La volontà è quella di trasferire l’ambientazione della storia nel 2084, ovvero in un futuro non troppo lontano verso il quale la società di oggi può immaginarsi, anziché ricreare lo stile del 1984 che ad oggi sarebbe risultato “già superato”.

Lo spettacolo pone l’accento sul tema dei contrasti: odio/amore, ombra/luce, distacco/contatto, digitale/manuale.

Viene mostrata una società tecnologicamente evoluta da un lato e drammaticamente degradata dal punto di vista umano; si parla infatti di analfabetismo, ignoranza, apatia, e mancanza di empatia verso il prossimo.

A differenza del romanzo originale in cui l’occhio del Grande Fratello è rappresentato da telecamere di sorveglianza, in questo spettacolo ogni personaggio è una telecamera, pronta a controllare e denunciare chiunque al Grande Fratello.



CAST



WINSTON

Sebastiano Boschiero



O’BRIEN

Sara Cognigni



JULIA

Elena Camporeale



PARSONS / GUARDIA

Eros Ceschin



L’ANTIQUARIO / GUARDIA

Micaela Fontanot



SIG.RA GRACE / LA CANTANTE

Arianna Morosin



ROSE

Giulia Tomasetti



MEGAN / GUARDIA

Carlotta Neuenschwander



TACKER / GUARDIA

Riccardo Peruzzo



HOWARD / GUARDIA

Jessica Minatel



DIGITAL LIVE MUSIC

Marco Rogoli



LUCI / EFFETTI SONORI

Sebastiano Carretta



SCENOGRAFIE

Streben Teatro e OFF di Dino Zorzenon



COSTUMI

Streben Teatro e Sartoria Cristina



TRUCCO/PARRUCCO

Arianna Morosin

Sara Cognigni



COMUNICAZIONE GRAFICA

028 Web Projects



DRAMMATURGIA

Sebastiano Boschiero e Elena Camporeale





Gallery















Sebastiano Boschiero