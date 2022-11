2000 Mania @New Age

Sabato 26 Novembre

Torna finalmente al NEW AGE

???? ????? Le migliori HITS dal 2000 ad oggi

Prevendite online a prezzi super ridotto di 8€ + dp disponibili su:

• https://www.ticketsms.it/it/event/HD23ZWFf

??????????????????????????????????????

Ripercorreremo insieme tutte le hits dal 2000 ad oggi!

DAVID GUETTA • GIGI DAG • SHAKIRA • SFERA EBBASTA • LMFAO • PITBULL • MARTIN GARRIX • BLANCO • 50 CENT • CALVIN HARRIS • TIMMY TRUMPETS • HAIDUCII • JAY Z • MAJOR LAZER • SALMO • FLORIDA • DRAGON BALL • THE BLACK EYED PEAS • MACKLEMORE • BOB SINCLAR • TIZIANO FERRO • AVICII • IL PAGANTE • KATY PERRY • and many many more!

T-Shirt Ufficiali in regalo dal palco

Seguici su instagram: @2000mania

Hashtag ufficiale: #2000mania

Non dimenticare di taggarci nelle tue Instagram Stories!

Cerca le nostre GIF ufficiali con il tag #2000mania

NEW AGE CLUB

Via Tintoretto, 14

31056 Roncade (TV)