Treviso Comic Book Festival 2022

Mostre, mostra mercato, vetrine, workshop creativi, concorsi per adulti e bambini e talk con big del fumetto e talenti emergenti, dal 23 al 25 settembre in città e online

Quest'anno TORNA LA MOSTRA MERCATO!

• Quando? Sabato 24 e domenica 25 dalle 10 alle 19

• Dove? Al Museo Collezione Salce - Sede di Santa Margherita, Via Reggimento Italia Libera n.5

Ecco il programma 2022

• ore 18.30 | inaugurazione Mostra “Amianto blu” di aa.vv. | Pizzeria Piola

• ore 21.30 | inaugurazione Mostra “Gli anni difficili” di Max de Radiguès | Dump

• talk e workshop tutto il giorno [programma e iscrizioni a breve qui]

• ore 12 | inaugurazione mostra “Tutto un altro lupo” di aa.vv. e “Colorama. New voices in comics" di aa.vv. | Fondazione Benetton

• ore 13 | inaugurazione mostra “Friend ends with an end" di Cristina Daura | Spazio Solido

• ore 18 | inaugurazione mostra “Comfort Zone" di Sarah Mazzetti | Palazzo Giacomelli

• ore 20 | inaugurazione mostra “Current Mood" di Yu Cai | Spazio X

• talk e workshop tutto il giorno [programma e iscrizioni a breve qui]

• ore 12 | Cerimonia Premio Boscarato | Fondazione Benetton

• ore 13 | inaugurazione mostre “New School Sorcerers" di Alba BG e Davilorium, "I sogni sono segni" di Irene Di Oriente, "Cervello di Gallina" di Silvia Righetti e "Dolce Malinconia" di Agnese Innocente

#TCBF22

dal 23 al 25 settembre 2022

