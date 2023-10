Per gli appassionati di ciclismo è la salita rosa per eccellenza delle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg che il 7 luglio del 2019 hanno ottenuto il riconoscimento Unesco di Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Sul Muro di Ca’ del Poggio, tra il 2009 e il 2022, è transitato per sei volte il Giro d’Italia e il prossimo weekend, sabato 7 e domenica 8 ottobre, l’iconica salita tra i vigneti di San Pietro di Feletto - 1 km con pendenza media del 12,7% e punte del 19% - farà da cornice al passaggio del Mondiale Gravel.

Domenica 26 novembre, però, un altro appuntamento attende il Muro di Ca’ del Poggio, e questa volta non sarà all’insegna delle due ruote: la salita simbolo delle terre del Prosecco terrà infatti a battesimo la Ca’ del Poggio Run, nuovissima corsa a piedi sulla distanza di 19 km nata dall’iniziativa di sette squadre podistiche del territorio: Fuel to Run, E20Run, Cimavilla Running Team, G.P. La Piave, Running Team Conegliano, Scuola di Maratona Vittorio Veneto e Amici di Lutrano.

“Oltre ad essere il primo evento podistico sul Muro, è la prima volta che ben sette tra le squadre di running più rappresentative della zona si uniscono per un progetto comune - spiega Luca Vazzoler, coordinatore organizzativo dell’evento -. Lo scopo principale della manifestazione è la promozione del territorio attraverso i valori della sport, dell’amicizia tra le squadre e della collaborazione con enti e aziende, a partire naturalmente da Ca’ del Poggio”.

La 1^ Ca’ del Poggio Run avrà partenza e arrivo in Piazza Cima a Conegliano. Oltre alla prova sui 19 km, è previsto un percorso più breve e meno impegnativo da 8 km. I due tracciati si svilupperanno tra i Comuni di Conegliano, Vittorio Veneto e San Pietro di Feletto, passando per strade pubbliche e proprietà private, messe a disposizione dai proprietari.

Solo la prova da 19 km passerà sul Muro di Ca’ del Poggio e qui gli atleti troveranno un tratto cronometrato di salita della lunghezza di poco meno di un chilometro, sino ad arrivare all’altezza del ristorante Ca’ del Poggio. Una specie di sfida nella sfida, che alla fine incoronerà i migliori “scalatori” di giornata.

“Abbiamo già illustrato i percorsi alle pubbliche amministrazioni interessate, con riscontri assolutamente positivi - aggiunge Vazzoler -. Stiamo coinvolgendo le aziende locali del comparto enogastronomico e le cantine del Conegliano e Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, perché i ristori siano ricchi di prodotti tipici e di qualità. Per l’occasione, i partecipanti potranno godere della cucina di Ca’ del Poggio sia nel ristoro sul Muro, che sarà assolutamente speciale, che nel ristoro finale”.

E’ prevista una quota d’iscrizione agevolata per tutto il mese di ottobre (15 euro per i 19 km, 8 euro per gli 8 km). Iscrizioni online sul portale www.endu.it oppure presso i punti convenzionati: Sportway (Viale Venezia 55, Conegliano tel. 0438-455227), Joy Club (via Italia 141, San Vendemiano tel. 0438-411610), Cantina Il Colle (via Colle 15, San Pietro di Feletto), Stazione Energyca Bagnolo (via Cercano 59, San Pietro di Feletto) e Stazione Energyca Francenigo (via per Brugnera 10, Gaiarine). Per saperne di più: www.cadelpoggiorun.it. Un Muro di emozioni.