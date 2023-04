Cantina in Festa - Primavera

Domenica 7 maggio Cantina in Festa edizione Primavera

Una giornata di allegria e degustazioni dedicata alle persone di ogni età

Dalle 10:30 alle 18:30 vi accogliamo con degustazione di tutti i nostri vini giri a cavallo animazione per i bambini e musica

Sarà disponibile dall’ora di pranzo fino ad esaurimento lo spiedo, panini e altre proposte anche nel pomeriggio.

L’ingresso per i maggiori di 18 anni è di € 15,00 comprensivo del calice e dell’accesso a tutte le degustazioni disponibili.

Per i minori di 18 anni l’ingresso è gratuito e non verranno servite degustazioni di vino.

Spiedo, panini e altro sono a pagamento.

Avvisiamo che per questioni di sicurezza ci sono delle limitazioni negli ingressi, nel momento in cui si raggiunge il numero massimo consentito dobbiamo regolare l'accesso in base al numero di persone che defluiscono.

Per informazioni ulteriori scrivere a info@sandre.it