7° Coppa Cobram Treviso

Ritorna la CoppaCobram Treviso! Sarà un'edizione straordinaria perché partiremo dalla magnifica piazza dei Signori in pieno centro di Treviso per poi arrivare alla Sagra di S.Anna a Monigo (TV). Ore 18:00 ritrovo e 18:30 partenza! Il contributo per i primi 100 è solo di 15€ e prevede la partecipazione all'evento con cena con Stinco+Polenta+Patatine+1/2 di Birra o Bibita e ai primi 100 il Gadget ricordo!!! Verranno premiati "La Merdaccia", il gruppo "Fannulloni" e il "Piccolo Fantozzi". Le iscrizioni sono dal 5 al 30 giugno ed è OBBLIGATORIA presso i due punti: Palestra InForma365 (Paese-TV) o Fotostampa (Monigo-TV) oppure online scrivendo a coppacobram.tv@gmail.com per avere tutte le info anche al 3491319414 o 3926391771 NB Lo spirito come sempre è amichevole quindi ognuno è responsabile per la propria salute e il rispetto verso gli altri, le cose e il codice della strada.