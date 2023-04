56° Mostra dell'Asparago di Badoere IGP

??° ?????? ????'???????? ?? ??????? ???

Dal 23 aprile al 7 maggio 2023

ore 19:00 – Apertura Stand gastronomico.

ore 09:00 / 19:00 – Mercatino dell’Artigianato e della Creatività, con dimostrazioni pratiche del proprio ingegno in loco, a cura della Pro Loco di Morgano;

Dalle 10 alle 19:00 – L’Arte Del Gioco: una ludoteca di giochi in legno in Piazza “La Rotonda”

ore 12:00 – Apertura Stand gastronomico.

ore 19:00 – Apertura Stand gastronomico.

ore 19:00 – Apertura Stand gastronomico.

ore 08:00 / 19:00 – 12^ Mostra scambio moto e bici d’epoca in piazza Indipendenza, a cura della Pro Loco in collaborazione con il Team RS e Dimensione Morgano;

ore 09:00 – 29^ Pedalata ecologica “Drio el Sil” – Organizza il Gruppo Cicloturistico Badoere con il patrocinio della Pro Loco del Comune di Morgano – Partenza da via De Lazzari (Impianti Sportivi di Badoere), i proventi saranno devoluti alla Scuola Materna G. R. Pastrenga di Badoere;

ore 12:00 – Apertura Stand gastronomico;

ore 13:00 Tour in bicicletta sulla “Via dell’Asparago”: Bassano – Badoere – Cimadolmo organizza Unpli Treviso Sosta in piazza “La Rotonda” con gli Amministratori Comunali locali e Pro Loco;

ore 14:30 – 1° Motogiro dell’Asparago di Badoere Igp (Partenza e arrivo in Piazza “La Rotonda”;

ore 18:30 – Apertura Stand gastronomico.

ore 19:00 – Apertura Stand gastronomico.

Dalle ore 9:00 alle 19:30 – Sapori in Rotonda con la partecipazione di espositori provenienti dal Veneto e da altre regioni d’Italia con mostra, degustazioni e vendita;

Dalle ore 10:30 alle 19:00 – Giornata non stop con gli Artisti di Strada: Otto il Bassotto, Pilu dei 4 elementi, Cometa Circus e Paolo Rech (Bambabambin – teatro di figura di artisti di strada);

ore 12:00 – Apertura Stand gastronomico.

ore 18:30 – Apertura Stand gastronomico.

ore 08:00 – 19:30 – Sapori in Rotonda con la partecipazione di espositori provenienti dal Veneto e di altre Regioni d’Italia con mostra , vendita e degustazioni;

ore 09:30 – Sfilata Culturale Trattori d’Epoca dell’Associazione Gats di Levada; Esposizione in Piazza “La Rotonda”;

ore 09:45 – Esibizione Corpo Bandistico folk con Majorettes Magic Stars di Jesolo;

ore 10:30 – Inaugurazione ufficiale della “56^ Mostra dell’Asparago di Badoere Igp”;

Omaggio ricordo ai Produttori partecipanti alla mostra in piazza “La Rotonda”;

Premiazione del 12° Concorso “Metti in Vetrina l’Igp”

ore 11:30 – Apertura Stand gastronomico;

ore 11:00 – Apertura Stand gastronomico;

ore 14:00 – 54°Gran Premio Badoere – gara ciclistica per Dilettanti cat. Juniores, a cura della Libertas Scorzè;

ore 16:30 – Concerto della Battuglia Pastellese: “Stan Ruggero e i Bottari della Cantica Popolare” di Macerata Campania (CE) in Piazza ” La Rotonda”;

ore 18:00 – Apertura Stand gastronomico.

ore 19:00 – Apertura Stand gastronomico.

ore 08:30 / 18:00 – Germogli di Primavera: In Bici tra Natura, Cultura e Gastronomia …. Un paesaggio da assaggiare (con Guida Professionale)- organizzano: Unpli Provinciale Treviso e Pro Loco di Morgano – per info su facebook oppure clicca qui;

ore 09:00 – 5^ GIROTONDA di Badoere, manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti – partenza dagli Impianti Sportivi di Badoere in Via De Lazzari, organizzata dall’Assessorato allo Sport e dalla Sezione Avis di Morgano, con il patrocinio della Pro Loco di Morgano

ore 12:00 – Apertura Stand gastronomico;

ore 18:30 – Apertura Stand gastronomico;

ore 23:00 – Chiusura festeggiamenti.

Lo Stand Gastronomico (riscaldato) con la degustazione dell’Asparago di Badoere Igp e altre delizie è curato dalla “S.S. D. Calcio Badoere”, presso gli Impianti Sportivi in via De Lazzari a Badoere di Morgano (TV).

Prenota il tuo tavolo via Sms al numero 377.1164874 indicando Nome, Cognome, ora e numero di coperti. Orario tassativo di arrivo entro le ore 12:30 per il pranzo e ore 19:30 per la cena. Servizio disponibile fino al raggiungimento del numero massimo dei posti destinati alla prenotazione. Riceverete un SMS in risposta con la conferma o meno della prenotazione. Nei giorni 25 aprile e 1 maggio SERVIZIO NON DISPONIBILE.

La Pro Loco del Comune di Morgano nei giorni 23 – 25 – 30 aprile e 1 e 7 maggio effettuerà in Piazza “La Rotonda” a Badoere, ?? ??????? ?? ???????? ????’???????? ?? ??????? ???.