43^ Passeggiata del Giorgione

La tradizionale Passeggiata del Giorgione organizzata dalla Pro Loco di Castelfranco Veneto ha quattro circuiti: braccialetto giallo, completamente gratuito di 3 Km senza barriere (iscrizioni solo nei punti fisici), braccialetto verde: 7 Km, braccialetto rosso: 12 Km braccialetto blu: 19,5 Km. I percorsi verde, rosso e blu attraverseranno il meraviglioso parco di Villa Bolasco ed il blu anche quello di Cà Amata.

Q?uest'anno l'edizione si ingrandisce con il Giorgione Green Village, che propone animazione per grandi e piccini, laboratori green per i bambini, stand ed area defaticamento con possibilità di massaggi dopo la passeggiata.

Lungo tutti i percorsi sono disponibili ristori per i partecipanti e per gli amici a quattro zampe.

Partenze dalle ore 9.00 scaglionate con ordine dal circuito più lungo al più breve.

P?acco gara all'arrivo per tutti i partecipanti e pacco bau per i cagnolini.

A conclusione dell'evento proponiamo il Pasta Party il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Possibilità di donazioni per sostenere la riqualificazione di un'area industriale della castellana a boschiva.

S?aranno premiati i 5 gruppi più numerosi, ed i primi tre arrivati per ogni percorso.

Servizio gratuito di custodia borse.

Con il P?atrocinio del Comune di Castelfranco Veneto.

M?ain Partner dell'evento @PRODECO PHARMA

Partner ufficiali Banca delle terre Venete Pasta dalla Costa Ferrowine - Pasticceria Fraccaro - I Giardini del Sole - Iper Castelfranco Veneto