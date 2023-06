Musei d’estate 2023 - A Santa Caterina il concerto del Trio Pantoum

Secondo appuntamento, giovedì 22 giugno alle ore 21.00, per la tradizionale rassegna musicale di Musei d’estate 2023 predisposta da Federico Pupo, punto di riferimento nel cartellone delle manifestazioni che accompagnano l’estate trevigiana. Ospite d’eccezione il Trio Pantoum, ensemble vincitore del 21° Concorso Internazionale Premio Trio di Trieste: Virgile Roche al pianoforte, Hugo Meder, al violino e Bo-Geun Park al violoncello.

Il Trio di Trieste è stato uno dei più celebri trii con pianoforte del XX secolo, attivo dal 1933 al 1995: in suo onore è stato istituito un importante concorso internazionale riservato a complessi da camera giunto alla sua 21a edizione. Il Trio Pantoum è composto da giovani strumentisti provenienti dal Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi e proporranno un programma dedicato a Beethoven e Schubert; il concerto è realizzato in collaborazione con il CIDIM, il Comitato Nazionale Italiano Musica. Promossa dal Comune di Treviso con la direzione dei Musei Civici e realizzata da Asolo Musica Veneto Musica con Arteven, in collaborazione con Centromarca Banca credito cooperativo di Treviso e Venezia, PRO-GEST e Bellussi Spumanti, il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Veneto, la rassegna gode del patrocinio dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso.

Inizio concerto ore 21.00

Biglietti: € 10,00

(€ 5,00 minori di 25 anni e Soci di Asolo Musica)

L’ingresso al chiostro sarà consentito dalle ore 20.30, fino ad esaurimento dei posti.

Biglietto #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica

Per informazioni:

MUSEI CIVICI DI TREVISO: 0422-658442 / 0422-544864

ASOLO MUSICA VENETO MUSICA: 392 4519244

www.asolomusica.com