Camminata e concerto di handpan

Questo sabato, in una scenografica cornice tra i monti, mentre la calda luce del tramonto illumina la vallata, riecheggeranno nell’aria le magiche note dell’handpan.

Tre meravigliosi ingredienti che, uniti insieme, vi regaleranno una serata davvero suggestiva!





PROGRAMMA USCITA

Dal Pian delle Femene, percorreremo la costa panoramica che si dirige verso il Col Visentin, la quale offre incredibili scorci sulla vallata e la pianura sottostante arrivando ad intravvedere anche la laguna.



Arriveremo fino a Pian dei Grassi, vecchia casera recentemente ristrutturata e ora aperta come rifugio che, in via eccezionale terrà aperto per noi, dandoci la possibilità di ristorarci con i loro taglieri e panini.



Ma la vera sorpresa sarà il concerto di handpan che potremmo ascoltare immersi in questa bellissima cornice resa ancora più suggestiva dalla calda luce del tramonto.



Gioele, infatti, suonerà per noi questo strumento di recente invenzione, che in pochissimi anni ha fatto innamorare il mondo intero con le sue vibrazioni magiche, tanto da essere riconosciuto come strumento musicale terapeutico.



Al termine dell’esibizione, ormai all’imbrunire, torneremo sui nostri passi… Le luci della città che a valle cominciano ad accendersi, conferiranno una nuova prospettiva agli scorci visti in precedenza, per un paesaggio ancora più spettacolare.





INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: circa 9 km

Dislivello in salita: 350m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking. Portare i bastoncini, per chi non li avesse li forniremo noi fino ad esaurimento scorte. Lampada frontale per il rientro.





COSTO USCITA

Uscita comprensivo di guida ambientale escursionistica e concerto di handpan:

25,00 euro per gli adulti

5,00 euro per i ragazzi fino ai 16 anni





INFO E PRENOTAZIONI

3383766978



PER PARTECIPARE E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE