Passeggiata del relax a Zuel di Qua

PROGRAMMA USCITA

Giro ad anello che da Zuel di Qua ci porterà inizialmente all’ombra di vecchi castagni passando numerose casere ristrutturate e doline carsiche.

In leggera discesa arriveremo fino al borgo Dal Col, dove ci aspetta una degustazione dei vini dell’omonima azienda.

Da lì prenderemo per il ritorno la strada a mezza costa che si insinua tra gli ordinati vigneti fino a riportarci all’abitato di Zuel.





INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: circa 8 km

Dislivello in salita: 200m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua. Portare un berretto per proteggersi dal sole crema solare. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita.





COSTI

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica e degustazione in cantina

20,00 euro per gli adulti

8,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni





INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.