22° Festival Internazionale del Teatro di Figura. Burattini e Marionette

Ritorna il Festival Burattini e Marionette organizzato dal Comune di Colle Umberto in collaborazione con Associazione Istadea e con la direzione artistica del noto burattinaio vittoriese Alberto de Bastiani.

Le due giornate del Festival, sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, sono dedicate al burattinaio Fausto Braga che nacque a Lozzo di Cadore nel 1864, ma scelse di abitare in Via Mescolino, a San Martino di Colle Umberto.

In Borgo Mescolino e in Piazza Marconi si terranno spettacoli di burattini, marionette, teatro di strada, circo teatro, laboratori, giocoleria e molto altro.

Vicesindaco Alessandra Covre: “Il Festival si fonda sul lavoro e la collaborazione di tante persone: il direttore artistico Alberto De Bastiani, i volontari di Istadea, associazione che cura scenografie e il ristoro e che devolve gli utili, di edizione in edizione, alla parrocchia di San Martino, all’instancabile Protezione Civile, agli abitanti del borgo con la loro disponibilità e ai proprietari dei parcheggi, agli sponsor con la loro generosità, ai dipendenti comunali, ai volontari che accolgono le persone alle casse e all’infopoint, ai volontari della Pro Loco di Colle Umberto e il Gruppo Alpini.

In questa edizione sarà nuovamente presente il Consiglio Comunale dei Ragazzi che ci aiuterà durante tutta la manifestazione e il Centro Diurno di San Martino di Colle Umberto che donerà dei pensieri realizzati dai ragazzi che lo frequentano ai bimbi che entreranno al Festival! Aspettiamo solo voi, per condividere tutto questo!

Presidente di Istadea Giorgio Braido: “Per i volontari dell’associazione Istadea è sempre un privilegio ed un orgoglio poter collaborare con il Comune di Colle Umberto ed essere presenti in prima linea dagli albori di questa manifestazione fino ad oggi. Anche in questa 22 esima edizione ci occuperemo come associazione degli allestimenti del Borgo che ospiterà il Festival ed offriremo il nostro consueto servizio di stand enogastronomico in una versione diversa dal solito, che è un po' un “ritorno alle origini” a quando, in quelle prime edizioni di festival muovevamo i nostri primi passi con il chiosco Fracanappa. Aspettiamo tutti gli ospiti, tra uno spettacolo e l’altro, in piazza Mescolino, all’interno del cortile Zanon, e in piazza Marconi per rinfocillarsi con le nostre deliziose pietanze e rinfrescarsi con bibite e gelati.

INGRESSO CON OFFERTA LIBERA E CONSAPEVOLE

Programma completo e ulteriori aggiornamenti nel sito comunale https://www.comune.colle-umberto.tv.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1

e alla pagina Facebook: https://facebook.com/events/s/21-festival-internazionale-del/1648968738820379/

www.comune.colle-umberto.tv.it

fb.me/ComuneColleUmberto

? bit.ly/COLLEUMBERTOINFORMA

PROGRAMMA

Sabato 9 Settembre 2023

Borgo Mescolino

-ore 18.00

?I BURATTINI DI VIRGINIO BACCANELLI PRESENTANO: “GIOPPINO E LA PRINCIPESSA STREGATA" (spettacolo della tradizione bergamasca)

-ore 19.00

“LE GUARATTELLE DI PULCINELLA”

DI E CON LUCA RONGA (l’arte dei burattini napoletani)

-ore 20.000 “ATTENTI A QUEI DUE”

COMPAGNIA LA FABIOLA (teatro marionette)

Piazza Marconi

-dalle ore 20.45

“PRESTIGE” MANUEL PASCAL (teatro di strada, giocoleria ed equilibrismo)

-“VAI E VOLA... BASSO!" URANA MARCHESINI

(acrobazie, clown, equilibrismi su bamboo, coinvolgimento del pubblico, giochi di fuoco)

-MARIO SANCHEZ - Cile - “ESSERE COME L’ACQUA” (circo teatro)

Domenica 10 Settembre 2023

-dalle ore 15.00

I BURATTINI DI ALBERTO DE BASTIANI

“IL MULINO INCANTATO”

-IL CERCHIO TONDO “IL CIRCO DEI BURATTINI”

-COMPAGNIA LA FABIOLA

“ATTENTI A QUEI DUE” (marionette)

-FELICE PANTONE “CANTASTORIE PER NECESSITÀ E VOCAZIONE”

-URANA MARCHESINI

“VAI E VOLA… BASSO!” (teatro di strada)

-MARIO SANCHEZ

“SVEGLIATI CIOCCOLATO” (clown)

-SHEZAN MAGIC

“LA TEIERA DI SHEZAN” (circo - teatro)

-LA BOTTEGA DI GEPPETTO laboratorio per la costruzione di sculture e giocattoli in legno, a cura di Fantulin.

-LUDOBUS Spazio Verde Blu

-UN CARICO DI GIOCHI a cura del Cerchiotondo

-TRUCCABIMBI