Rive d'Arfanta - Passeggiata e degustazione

SABATO 23 MARZO

?Passeggiata tra le colline di Arfanta e degustazione di Prosecco DOCG Ville d'Arfanta, di produzione Vinicola Serena Wines.



Partenza ore 9.30. Suggeriamo di raggiungere la location 10 minuti prima.



Percorso ad anello di un'ora tra boschetti, colline, belvedere e ruscelli.



? Per finire degustazione guidata del Prosecco DOCG Ville d'Arfanta accompagnata da formaggi selezionati della Latteria Perenzin di San Pietro di Feletto (TV), salumi locali e grissini al mais grissini della "Cooperative Agricole" di Castions di Zoppola (PN).



*Prenotazione obbligatoria*

? Consigliamo abbigliamento comodo e scarpe da trekking

I nostri amici a 4 zampe sono i Benvenuti per tutta la durata dell'esperienza.



? Partenza 9.30

? Ville d'Arfanta, Località Parà 27/28, Arfanta di Tarzo (TV)

? WhatsApp 348 49017772

? Prezzo: € 10 adulti - €5 bambini dai 9 ai 17 anni

?? Sconto del 10% sull' acquisto del vino a tutti i partecipanti all'evento



?? In caso di maltempo l'esperienza verrà rinviata a sabato 6 aprile.

Per chi volesse lo stesso venire a trovarci il prezzo promo per la degustazione di prosecco (4 calici e tagliere di samuli e formaggi) sarà di €20,00.



Cosa è incluso

Passeggiata ad anello di un'ora e degustazione finale del Prosecco DOCG Ville d'Arfanta accompagnata da formaggi, salumi e panificati.



Gallery





ATTENZIONE: PER FRANA LUNGO IL PERCORSO PIU' BREVE, SI CONDIVIDE MAPPA DEL PERCORSO ALTERNATIVO. SEGUIRE I CARTELLI DI DEVIAZIONE. Mappa a disposizione