Laboratorio di cucina con Peri & The Kitchen, pic nic e drum circle

Festeggiamo insieme il 25 Aprile con una giornata per tutta la famiglia, ispirata alla buona cucina e alla musica.



L'evento inizia alle 10:30 con un divertente appuntamento di cucina per bambini dedicato alla preparazione di gustose ricette a tema tricolore. Ogni bambino/a avrà la sua postazione con ingredienti e occorrente dedicati, per preparare le ricette sotto la guida della Peri, kids foodblogger e fondatrice di Peri & the kitchen: https://www.periandthekitchen.com/



L'evento si terrà nei bellissimi spazi di Casa Respiro, centro culturale, di formazione e accoglienza, in Via Munara, 4 a Morgano (TV), in zona Quinto di Treviso.



A seguito del laboratorio, la giornata continua. Chi lo desidera può fermarsi a gustare le cose preparate dai bambini e la pasta tricolore offerta da Casa Respiro. Le famiglie potranno consumare il pic nic approfittando dell'ampia zona verde e del boschetto dove i bambini avranno di che divertirsi. In caso di maltempo, le attività saranno comunque garantite e ospitate nell'ampia sala eventi interna.



Alle 14:00, imperdibile appuntamento con il Drum Circle a cura di Universi Musicali, un cerchio di percussioni e tamburi di pura energia: alcuni musico terapisti guideranno il ritmo all'interno di un cerchio musicale dove chiunque lo desideri può partecipare.



Evento su prenotazione. I posti sono limitati ed è richiesta l'iscrizione. Per info e prenotazioni, potete scrivere a elisa.perillo@gmail.com o via whatsapp al 347 4826755.