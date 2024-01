Pranzo di Carnevale trevigiano di socializzazione

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La giornata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un’esperienza single a 36o gradi.



?? Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme!



Importantissimo

? Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il locale non è l’organizzatore dell’evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.



Come funziona?

?? Siete pronti per una divertente e deliziosa avventura culinaria? Abbiamo pensato di organizzare un pranzo di socializzazione “Da Pino” a Treviso, in un locale moderno e accogliente che vi farà sentire come a casa. Il personale cordiale e attento renderà l’esperienza ancora più piacevole, assicurandosi che il vostro pranzo sia un momento di pura gioia e relax. Se siete pronti a godervi una pausa dal quotidiano e a socializzare in un ambiente vibrante e accogliente questa è l’occasione che fa per voi. Vi aspettiamo per un pranzo indimenticabile tra scherzi, risate e nuove amicizie. La parola d’ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della giornata in quanto l’evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell’arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa giornata all’insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!



Dress code

casual/elegante



Fascia di età

60-75 anni



Orari

13:00



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 19 Febbraio 2024



Informazioni per il ritrovo

Vi aspettiamo alle ore 13:00- Da Pino, viale della Repubblica, 219, 31100 Treviso TV



Trasporto

Mezzo proprio*



*per facilitare il raggiungimento del luogo, si invita a notificare l’eventuale disponibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, in modo da facilitare partecipanti impossibilitati a farlo.





Contattare Anthony al 3488781211