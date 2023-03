Anello sui colli del Prosecco

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica e degustazione in cantina con bottiglia di prosecco in omaggio: 28 euro per gli adulti - 8,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni

Facile e rilassante passeggiata sui colli del prosecco con splendide visuali sulle Prealpi Trevigiane. E per finire, degustazione in cantina



PROGRAMMA USCITA



Passeggiata facile, ma non per questo meno bella, che ci porterà in mezzo alle colline DOCG tra San Pietro di Feletto e Conegliano.



Ci attendono dolci crinali, agresti paesaggi delle colline del prosecco ed ampie vedute dei monti che spaziano dal Monte Grappa al Monte Pizzoc.



La zona è ben esposta al sole e qui la primavera si è ormai risvegliata dal torpore invernale con le prime fioriture.



Immancabile a fine camminata, una degustazione in cantina dove ci verranno offerti 5 vini accompagnati da salumi e formaggi.





INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: 8 km

Dislivello in salita: 150m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua ed impermeabile. Dato gli sbalzi termici presenti nel periodo è consigliato vestirsi “a cipolla”. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking oppure una scarpa sportive con suola scolpita.





COSTI

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica e degustazione in cantina con bottiglia di prosecco in omaggio

28,00 euro per gli adulti

8,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni





INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.