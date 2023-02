Per dolci colli tra ruscelli, chiesette e panorami

Un percorso a sali e scendi per i colli di Castelcucco.

Ad attenderci, frizzanti corsi d’acqua, antichi oratori e chiesette…

Ma soprattutto, ampie visuali panoramiche ora sul massiccio del Grappa ora sui colli Asolani.



PROGRAMMA USCITA



Domenica 26 febbraio proponiamo una passeggiata un po’ più lunga delle solite ma non faticosa in quanto priva di salite impegnative.



Il percorso ci offrirà ampi panorami: sulla dorsale nord i conosciuti colli Asolani, mentre sull’altro versante dominerà il massiccio del Grappa.



Raggiungeremo infine il paese di Costalunga, noto come “il paese dipinto”, poiché quasi ogni casa fa sfoggio di qualche affresco od opera d’arte…



Scopriremo inoltre, nascosti tra i boschi dei colli, antichi oratori e chiesette, un tempo indispensabili per il credo della popolazione locale e ora perlopiù dimenticati.



A metà percorso è prevista una merenda, fornita da noi, a base di salumi formaggi pane e vino.





INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: 13 km

Dislivello in salita: 500m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua ed impermeabile. Dati gli sbalzi termici presenti nel periodo, è consigliato vestirsi “a cipolla”. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking . Per chi li avesse sono consigliati i bastoncini da trekking, qualche paio li possiamo comunque fornire noi.





COSTI

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica e merenda con pane, salumi e vino:

20,00 euro per gli adulti

8,00 euro per i ragazzi sotto i 16 anni





INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE.