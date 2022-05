Giovedì 26 maggio 2022, la 18° tappa del Giro d’Italia arriverà a Treviso

La città di Treviso torna a tingersi di rosa, aspettando l’attesa tappa del Giro d’Italia 2022 che da Borgo Valsugana il 26 maggio vedrà i corridori tagliare il traguardo in centro.

Non solo vetrine, vie e piazze saranno vestite a festa e splendidamente addobbate del colore simbolo della competizione agonistica italiana più famosa al mondo, ma Treviso diventa protagonista di una serie iniziative enogastronomiche, artistiche, culturali e sportive volte a celebrarne i valori e le emozioni, coinvolgendo cittadini e turisti con un fitto calendario di eventi.

Gli amanti della buona tavola non mancheranno di scoprire le proposte all’insegna del gusto di ristoranti, bar, osterie, gelaterie, pasticcerie e panifici che hanno reinterpretato le tipicità tradizionali in menu e golosità a tema ROSA.

Sabato 21 maggio dalle 9.00 alle 12.30 il Mercato Coperto di Campagna Amica colorerà di rosa Piazza Giustiniani con l’evento “Riso in Rosa”, un appuntamento gratuito che unisce solidarietà e degustazioni gastronomiche. La campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” promossa annualmente dall’associazione OVCI La nostra famiglia per sostenere i progetti dedicati alle donne e alle famiglie, sarà affiancata da cooking show e assaggi offerti dagli agriturismi del territorio, che valorizzeranno assieme ai sapori della tradizione il riso in versione dolce e salata.

Il Centro Storico nel fine settimana 21-22 maggio farà da cornice alla “Fiera Regioni d’Europa”, sulle mura cittadine, che vedrà gli espositori internazionali tifare per il proprio campione in gara al Giro, e al “Mercatino dell'antiquariato di Borgo Cavour”, che nella giornata di domenica organizzerà stand dedicati ai collezionisti di biciclette d'epoca.

Dal 23 al 25 maggio, la Loggia dei Cavalieri ospiterà tra i suoi pittoreschi affreschi impreziositi da un’illuminazione straordinaria le “Notti Rosa”, durante le quali si esibiranno gli artisti, musicisti e performer vincitori del bando “Treviso adotta i suoi artisti”.

Il 25 e il 26 maggio, anche l’Unione Ciclisti Trevigiani parteciperà al programma aprendo le porte della propria sede in Porta San Tommaso con una bella mostra fotografica rievocativa della storia della società, tra le più antiche in Italia a rappresentare la passione a due ruote.

Infine, il programma culturale proseguirà al Museo Nazionale Collezione Salce con l’inaugurazione il 26 maggio della mostra “RUOTA A RUOTA. Storie di bici, manifesti e campioni”, aperta fino al 2 ottobre: un viaggio tra le bici illustrate da alcuni dei più importanti artisti dello scorso secolo e le bici vissute, protagoniste di emozioni indimenticabili, come testimoniato dall’esposizione di alcuni degli esemplari da collezione più celebri di Pinarello.

Per maggiori informazioni, i dettagli degli eventi e delle iniziative sono consultabili sul portale www.trevisoperte.it.