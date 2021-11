2grains empty rooms

Elaborazioni dell'istante senza provenienza dal passato e senza proiezione verso il futuro, per la prima volta a Caffè Caffi le improvvisazioni musicali con Empty Rooms di Francesco Ganassin (clarinetto) e Attilio Pisarri (chitarra), Giovedì 2 Dicembre.



Empty Rooms è un disco dalla dimensione del "micro": dettaglio e frammento saranno assunte come coordinate per la delineazione di un'estetica del piccolo, una sorta di micro-estetica musicale. L’immagine comune dell’improvvisazione come composizione estemporanea è oramai divenuta paradigmatica, soprattutto nella didattica musicale; essa, tuttavia, rappresenta solo una tra le possibili modalità di realizzazione dell’atto improvvisativo: quella che allude ad uno sviluppo logico-narrativo e che richiede sempre una certa quantità di tempo per potersi compiere. Ma l’improvvisazione può essere anche sospensione del tempo, ascolto senza attesa e memoria, espressione di frammenti e dettagli auto- significanti.



L’atto musicale prende allora la forma della breve esposizione, dell’allusione, dell’evocazione, senza mai prodursi in una vera composizione, spingendo così l’ascolto ad emanciparsi dalle dinamiche consuete e standardizzate. Piccoli bagliori di luce che non illuminano alcuna figura, ma che originano solo delle tracce senza meta.



Il duo esplora materiale musicale senza confini, attingendo tanto dalla musica etnica quanto dalla tradizione jazzistica, dalla musica sperimentale come dalla musica “eurocolta”. Il lavoro di Ganassin e Pisarri affronta l’improvvisazione secondo un approccio aperto e polivoco, attraverso una commistione di linguaggi ed approcci metodologici differenti, dando luogo ora ad articolazioni lineari e narrative, ora a miniature tematiche senza tempo, dirigendosi a volte verso l’elaborazione ritmico-contrappuntistica o altre volte sperimentando forme cicliche e circolari mediante l’uso di loop, esplorando paesaggi sonori dalle sfumature microtonali oppure muovendosi in (dis)equilibrio sulla soglia tra tonalità, modulazione e pan-tonalità.



Ganassin e Pisarri iniziano la loro collaborazione durante gli studi al Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo, dove si laureano entrambi cum laude in musica jazz, e dove nel 2010 vincono il Premio Nazionale delle Arti (Afam-Miur) per la sezione jazz, con il progetto “Eptagroove” per il quale sono autori delle composizioni originali, pubblicate poi nel disco “Un po' di Luce” (Caligola 2012).



Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com. Verrà richiesto il Green Pass in entrata e sarà effettuato il controllo della temperatura.