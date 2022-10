43° anniversario dell'arrivo dei vietnamiti in Italia

In memoria del 43esimo anniversario dallo sbarco degli ex profughi vietnamiti in Italia, organizzeremo anche per quest’anno 2022 un grande evento pubblico per commemorare e ricordare questa impresa. L'iniziativa sarà intitolata: "Vietnamiti in Italia, memorie del passato per l'identità di un'Italia futura". Un raduno nazionale tra ex profughi vietnamiti e tutti coloro che li hanno assistiti: le autorità, gli ex Marinai del Vittorio Veneto, Andrea Doria e Stromboli, i volontari della Cri, Caritas e tutti gli amici italiani. La manifestazione è organizzata dall'Associazione ?ông S?n - Comunità Vietnamita Italiana, con il patrocinio del Comune di Treviso e si terrà sabato 29 ottobre, dalle ore 9.30, a Treviso e San Biagio di Callalta.

Il programma

9.30 - CERIMONIA AL PALAZZO DEI TRECENTO

Piazza Indipendenza, 31100 - Treviso

13 - PRANZO CERIMONIALE presso "AL REDENTOR" AGRIRISTORANTE HOTEL

Via Giuseppe Verdi 4, 31038 - San Biagio di Callalta