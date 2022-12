43° Torneo Mini Rugby “Città di Treviso”

Il Torneo “Città di Treviso” nato nel 1976, oggi è giunto alla sua 43° edizione e con il passare dagli anni ha assunto una tale rilevanza, in termini di partecipazione e di livello agonistico, senza paragoni nel panorama rugbistico italiano. Nell’ottica europea è il torneo di primaria importanza in quanto da oltre 40 anni lo scopo della manifestazione è quello di riunire in due giorni tutte le realtà rugbistiche nazionali e non solo, divenendo così un momento di incontro tra bambini e bambine di varie età permettendo loro di socializzare e promuovere la cultura del rugby nei suoi valori più significativi.

La 43ª edizione del Torneo Mini Rugby “Città di Treviso” si terrà a Treviso e Paese sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 e da oggi apre le iscrizioni a:

Under 5 (2018): 20 squadre

Under 7 (2016-17): 80 squadre

Under 9 (2014-15): 96 squadre

Under 11 (2012-13): 96 squadre

Under 13 (2010-11): 40 squadre

Verranno accettate fino ad un massimo di 3 iscrizioni per categoria per società.

Per info:

Tel: 0422324238

Mail: g.grespan@benettonrugby.it