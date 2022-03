47 anno domini e apritivino presentano la degustazione “en primeur”

Ti immagini una degustazione a casa tua? Sul divano o a tavola, da solo o in compagnia.



Torna Apritivino, il nuovo concetto di degustazione online che ti permette di assaggiare il vino comodamente da casa.



Iscriviti ora alla degustazione in programma Domenica 3 Aprile alle 19 e riceverai:

- Franciacorta DOCG Brut

- Pinot Grigio DOC Delle Venezie Ramato

- Pinot Nero IGT Veneto



La degustazione è gratuita per tutti, pagherai solo la cauzione (che riavrai indietro se a partecipare sarete almeno in quattro) e la spedizione delle bottiglie.

Vi guiderà nell'assaggio Marco Crocco, Sommelier professionista, ristoratore e formatore.



Vuoi saperne di più? Scopri subito la degustazione Apritivino.