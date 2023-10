4passi Festival: “Con i piedi per terra” - 17^ edizione

Tutto pronto per 4passi Festival, ormai ai nastri di partenza della 17esima edizione. A due settimane dall’inizio della manifestazione nazionale, luogo e momento di ricerca, riflessione e approfondimento sull’economica solidale e sostenibile che ha da anni ha luogo nel capoluogo della Marca Trevigiana, vengono svelate date, tema e qualche novità in programma. Dopo il successo della formula sperimentata nell’ultimo biennio, che ha visto 4passi Festival trasformarsi da fiera a evento culturale diffuso a Treviso città, la manifestazione, in programma dal 25 al 29 ottobre, si arricchisce di una nuova sede, entrando per la prima volta nel museo civico di Santa Caterina, recentemente oggetto di rigenerazione architettonica. Tra incontri, spettacoli, eventi per bambini, laboratori per adulti, passando per degustazioni e attività per le scuole, tutta l’edizione 2023 ruoterà attorno al tema “Con i piedi per terra”: in un contesto di cambiamenti climatici, conflitti globali e incertezze economiche, si indagheranno le possibili soluzioni e le buone pratiche già in essere per promuovere un nuovo paradigma rispettoso dei diritti dei viventi e del pianeta che li ospita, alla ricerca di un’alleanza che parta dalla società civile.

A partire dunque da questa premessa, 4passi Festival affronterà diversi aspetti dell’attualità – il cambiamento climatico, i flussi migratori, i conflitti, le risorse alimentari del pianeta, il viaggio –, alla ricerca di idee e progetti di sostenibilità per un pianeta accogliente da portare all’attenzione della società. Il tutto accompagnato da nomi di rilievo, tra cui spiccano il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, il regista, sceneggiatore e documentarista Gabriele Vacis e l’astronoma Elena Lazzaretto. Immancabile poi l’attenzione verso i giovani, con un fitto calendario di attività per le scuole, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, per approfondire in particolare il tema del cambiamento climatico.