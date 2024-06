5 alle 5 - Treviso corre all'alba

I numeri profumano di record. E l’alba di venerdì 14 giugno promette di essere davvero meravigliosa. Sono già oltre duemila gli iscritti alla “5 alle 5”, l’ormai tradizionale corsa in orario antelucano organizzata da Salvatore Bettiol e dallo staff della Mezza di Treviso. L’obiettivo? Avvicinare, se non raggiungere, quota tremila, numero che rappresenterebbe il record assoluto della “5 alle 5”.

La partenza avverrà alle 5 in punto dal Bastione San Marco, sulle mura. Il percorso, lungo poco più di 5 km, si svilupperà nel cuore del centro storico, andando da Borgo Cavour a Piazza dei Signori, dalla Pescheria alla zona delle riviere, da Corso del Popolo al Duomo, per poi tornare al punto di partenza.

Sarà un’alba di puro divertimento per tantissimi runners e camminatori. La festa, sia pure dai toni soft per non disturbare il sonno altrui, sarà tale sino in fondo: non ci saranno classifiche e cronometri in azione se ne vedranno ben pochi. Molti dei partecipanti cammineranno, invece di correre.

La “5 alle 5” sarà soprattutto l’occasione per andare alla scoperta, in un orario inusuale e da una prospettiva insolita, di angoli noti e meno noti di Treviso. Per gettare uno sguardo diverso a strade e piazze che scandiscono la nostra quotidianità. Per assaporare nuove sensazioni nella cornice di una città ancora addormentata, libera da rumori e da traffico.

All’arrivo, i partecipanti saranno accolti da una grande colazione di gruppo, con caffè e brioche appena sfornate. Una bella sveglia prima di affrontare i tradizionali impegni della giornata.

Le iscrizioni – aperte sino al 12 giugno - sono possibili attraverso il portale Endu, oppure recandosi in uno dei seguenti punti vendita autorizzati: negozio Sportler (via Eroi di Podrute 2/4/6, Silea), Tato Bar (viale Brigata Treviso 34, Santa Maria del Rovere, Treviso), Farmacia Calmaggiore (Via Calmaggiore 24, Treviso), Caffetteria Centrale – Zanatta Caffè (via Roma 57, Silea), Mondo Pizza (via Santa Bona Vecchia 16, Treviso), The Voice (viale della Repubblica 197/D, Treviso), Bar Tabacchi Coppola (Via Borgo Padova 7, Castelfranco), Bar Ai Mei (Piazza Donatori del Sangue 4, Giavera del Montello), Bar Sport (Piazza Ercole Bottani 8, Volpago del Montello).

Tutti i partecipanti alla “5 alle 5” riceveranno un pettorale personalizzato, sia pure simbolico, e una splendida t-shirt in materiale tecnico. C’è anche la possibilità di effettuare un’iscrizione doppia, a tariffa agevolata, per partecipare anche alla “5 alle 5” di Caorle, in programma sabato 27 luglio.

Queste le strade e le piazze dell’edizione 2024 della “5 alle 5”: Mura cittadine, Bastione San Marco (partenza) > Borgo Cavour > Via Canova > Via Calmaggiore > Via Indipendenza > Via Martiri della Libertà > Piazza San Leonardo > Via Palestro > Via Pescheria > Via San Parisio > Via San Francesco > Via Alessandro Manzoni > Via Sant’Agostino > Borgo Cavalli > Via San Girolamo > Via Carlo Alberto > Via San Leonardo > Piazza Santa Maria dei Battuti > Via Sant’Agata > Via Gualpertino da Coderta > Riviera Garibaldi > Riviera Santa Margherita > Corso del Popolo > Via Diaz > Via San Nicolò > Viale Cesare Battisti > Piazza Duomo > Via Canova > Borgo Cavour > Mura cittadine, Bastione San Marco (arrivo).