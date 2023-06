51° Stormo d'Istrana apre le porte alle supercar per l'evento benefico di Apericars e Slbranding

Domenica 21 Maggio 2023 - Aeroporto Militare 51° Stormo Istrana TV



Oltre 200 partecipanti hanno sfilato per le vie della città con SUPERCAR fino a raggiungere la base militare del 51° Stormo d'Istrana dove il COL.PIL EMANUELE CHIADRONI e il personale militare gli attendeva per aprire loro le porto dell'aeroporto in occasione dell'evento benefico organizzato dai giovani imprenditori il dott. Lorenzo Roncaccioli (APERICARS ASD) e il dott. Antonio Paolicelli (SLBRANDING SRL) realizzato in occasione del CENTENARIO DELL'AERONAUTICA MILITARE con l'obiettivo di raccogliere e devolvere in beneficienza ad AIRC VENETO più fondi possibili.



"E' stata una giornata piena di adrenalina, emozionante ma soprattutto sana, perchè eravamo tutti lì insieme a condividere le nostre passione, riuscendo addirittura a raccogliere fondi per aiutare l'AIRC VENETO." Dichiara il vicentino Roncaccioli, titolare dell'associazione APERICARS.



"Da piccolo sognavo di poter lavorare con gli aerei, e grazie alla partnership con il 51° STORMO e la mia azienda SLBRANDING SRL sono riuscito a realizzare in parte questo mio piccolo grande sogno, vedere tutte quelle persone, famiglie, imprenditori e appassionati, tutti riuniti per uno scopo benefico è un qualcosa ch emi porterò sempre nel cuore." continua il CEO di SLBRANDING il trevigiano Paolicelli.



"Grazie a questi giovani imprenditori, alla loro dedizione e spirito d'iniziativa, siamo riusciti a dare vita a questa giornata magnifica. E' stato un piacere per me poter aprire le porte del 51° Stormo per spiegare nel dettaglio, storia, ruoli, mission e vision della nostra base e in generale di tutta l'Aeronautica Militare, siamo molto sensibili agli eventi che possono aiutare e promuovere la raccolta fondi AIRC." spiega il Comandante del 51° STORMO D'ISTRANA il COL.PIL. Emanuele Chiadroni



Dopo il tour della base, i partecipanti hanno avuto modo di assistere allo speech del Comandante Chiadroni sulle attività dello Stormo, successivamente hanno avuto modo di intraprendere networking pranzando insieme per poi ritornare ai propri bolidi e visitare da vicino i veivoli di punta del 51° STORMO come l'EUROFIGHTER 2000 e lo storico AM-X.