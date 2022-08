Sapori, fragranze e aromi del Veneto. Si può racchiudere in queste parole la rassegna Delizie d’Autunno, il ricco calendario di eventi che, dal 2008, promuove un itinerario unico tra prodotti di nicchia e ricette da tutelare. La rassegna, che celebra le tantissime delizie autunnali della Marca, prenderà il via ufficialmente nei prossimi giorni, con la 55 Sagra del Peperone di Zero Branco che, dal 26 agosto al 4 settembre, proporrà dieci giorni di festeggiamenti, tra buon cibo, musica dal vivo e tante iniziative dedicate al territorio.

La 55a Festa del Peperone organizzata dalla Pro Loco di Zero Branco è quindi ponta ad accogliere tutte le sere turisti e visitatori presso la tensostruttura Pro Loco di Via Taliercio (zona industrile vicino campo sportivo G. Parlotti) e, in via straordinaria, anche in Piazza Umberto I° nelle giornate di sabato 27, domenica 28 e domenica 4 settembre.

Ogni sera vi aspettano spettacoli musicali con le migliori cover e orchestre. Nei giorni feriali della sagra gli stand apriranno dalle 17.30 nella green area giovani all’aperto con l’aperitivo e la degustazione di ottimo gelato artigianale. Il menù è vasto e fornito, specialità che da sempre caratterizza la Sagra del Peperone, da alternare ad una eccellente paninoteca ed una ricercata pizzeria.

In particolare, sabato 3 settembre alle ore 15.00 si svolgerà l’escursione guidata Biciclettando alla scoperta del paesaggio, suggestiva escursione naturalistica guidata in bicicletta per scoprire la campagna intorno a Zero Branco realizzata in collaborazione con UNPLI Treviso. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria: 334 293 6833 - info@deliziedautunno.tv.