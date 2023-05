6InSuperAbile - Rassegna dedicata all’inclusione e alle diverse abilità

Tutto pronto per il weekend di “6InSuperAbile” la rassegna dedicata all’inclusione e alle diverse abilità, con sport, musica e arte come forme espressive per creare unioni, relazioni, possibilità tra persone, famiglie, associazioni, imprese e mondo della sanità.

Scopo della rassegna, giunta alla sua terza edizione con più di 1500 ragazzi coinvolti, è sensibilizzare all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle diverse abilità, nonché a raccogliere fondi per lo sviluppo di “InCavanis”, il nascente centro riabilitativo e di preparazione paralimpica d’avanguardia progettato nell’area dell’ex Istituto Probandato di Possagno, già sede di convitto e poi succursale dell’istituto alberghiero di Castelfranco: sarà un’eccellenza per il territorio veneto e nazionale, unico nel suo genere, la cui inaugurazione è prevista nel 2026, in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, in collaborazione con la Regione del Veneto, l’ULSS2 Marca Trevigiana e Comitato Italiano Paralimpico.

Sabato 27 sarà la giornata dedicata allo sport e alle scuole, con i Giochi sportivi scolastici a cura del Comitato Italiano Paralimpico Regione Veneto e Special Olympics: presso gli impianti sportivi di Possagno arriveranno 400 studenti degli istituti del territorio che, insieme ai ragazzi disabili, proveranno diverse discipline tra cui touch rugby, baskIn e basket unificato.

La giornata inizierà con l’arrivo della fiaccola della Torch Run for Special Olympics, che partirà dal Municipio di Possagno, scortata dalla Polizia di Stato, per arrivare agli impianti sportivi dove verrà accolta dalle autorità presenti per l’inaugurazione: Manuela De Bernardin Stadoan, questore di Treviso; Manuela Lanzarin, assessore alla sanità della Regione Veneto; Valerio Favero, sindaco di Possagno; Francesco Zerilli, dirigente superiore PolFer Veneto; Ruggero Vilnai, dirigente CIP Veneto; Elisabetta Pusiol, direttore regionale Special Olympics; Padre Diego Spadotto, direttore Istituto Cavanis Canova di Possagno.

La fiamma verrà trasferita dalla torcia al braciere olimpico dando il via ufficiale alle gare mentre gli atleti pronunciano il loro giuramento “che io possa vincere, ma se non vi riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze!”.

Domenica 28, sempre presso gli Impianti Sportivi di Possagno, dalle ore 9 alle 17, tutta la cittadinanza potrà partecipare alla “GIORNATA PROVINCIALE PARALIMPICA E SPECIAL OLYMPICS”. I 400 partecipanti, tra atleti paralimpici, Special Olympics e associazioni del territorio che arriveranno a Possagno da tutta la Marca, si sfideranno nelle discipline sportive di atletica leggera, calcio unificato, basket unificato, powerchair hockey, powerchair football, para karate, para judo, footbike.

Saranno presenti anche i Lagunari con il “BOOT TRAINING CAMP” un percorso ludico di psico-motricità per tutti i livelli di abilità.

La giornata è aperta al pubblico con possibilità di provare gli sport e partecipare ai laboratori artistici. Iscrizioni in loco.

La giornata si concluderà con un evento – spettacolo di gran valore artistico e simbolico.

Alle ore 17.30, nel Tempio Canoviano di Possagno, si esibirà il coro veneziano più numeroso d'Italia con oltre 200 voci: i Vocal Skyline e la Big Vocal Orchestra, due formazioni corali d’eccellenza dirette da Marco Toso Borella, in “ARMONIE SCULTOREE: la voce della pietra”. I cori, disposti lungo tutto il perimetro circolare del Tempio Canoviano, avvolgeranno gli spettatori con le loro voci in un vero e proprio abbraccio musicale. Rielaborando in chiave contemporanea l'antica tradizione dei cori battenti, proporranno un inaspettato percorso musicale attraverso generi diversissimi per un'esperienza artistica multidisciplinare e multisensoriale indimenticabile. Uno spettacolo inclusivo in tutti i sensi: con voci, musica, parole, luci, immagini, gesti. Ingresso gratuito con offerte responsabile: prenotazione biglietti su Eventbrite.

Non mancherà infine il momento conclusivo di fundraising: giovedì 8 giugno al Ristorante 28° Buca dell’Asolo Golf Club, Cavaso del Tomba – Treviso, dove chi lo desidera potrà partecipare al “Green Orange Taste Dinner”: la cena di gala allietata dalla musica accademica del Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto.

Le donazioni derivanti dalle numerose realtà imprenditoriali del territorio che hanno contribuito e i proventi raccolti durante la manifestazione andranno a sostegno delle associazioni e delle cooperative del territorio e anche per finanziare la costruzione di INCavanis, il centro di eccellenza per la preparazione paralimpica.