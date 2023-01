Concerto del coro Gospel Getsemani

Il coro Gospel Getsemani di Treviso dà appuntamento alla cittadinanza per concludere le festività in musica, con un concerto che si terrà sabato 7 gennaio, alle ore 20,45, presso la chiesa di S. Maria Maddalena. Il coro, diretto dal maestro Gianluca Viola, accompagnato dalla voce solista del soprano Michela Galeotti e dai musicisti Dario Zennaro alla chitarra e Filippo Tantino al basso, proporrà un repertorio di canti Gospel, ma non mancheranno anche canti della tradizione natalizia.