Estate Incantata ed Ass. Teatro di Marca

presentano la 7^ RASSEGNA TEATRALE “PALCO IN CITTA’”:



Sabato 2, giovedì 7 e sabato 9 luglio 2022 in PIAZZA RINALDI



Tre appuntamenti imperdibili:

- Sabato 2 luglio ore 21.00 la compagnia LA TRAPPOLA di Vicenza porterà

Le mirabolanti fortune di Arlecchino (e peripezie dei comici dell’Arte).



Al pubblico aspetteranno risate e applausi perché la commedia della Trappola non può essere definita una semplice operazione di maschere italiane, nella rappresentazione infatti c’è anche studio e ricerca, una rivisitazione personale e divertente degli stilemi della commedia dell’arte, con un abile dentro e fuori la scena che ruota attorno ad una, a tratti esilarante, carrellata di personaggi tipici.



- Giovedì 07 luglio ore 21.00 la compagnia TEATRO IMMAGINE di Venezia celebra i suoi 30 anni di teatro e di successi con OPERA XXX - I semi della follia.



Una sfida intrigante e folle: l’opera scritta nel 1857, ambientata nella Francia dei salotti borghesi parigini, viene catapultata nella Venezia negli anni ’70 dell’epoca post Beatles. Su questo sfondo si stagliano figure grottesche che, in bilico tra incubo e sogno, realtà e fantasia, portano lo spettatore dentro ad un mondo bizzarro, stravagante, ironico, folle ma tremendamente verosimile.



- Sabato 09 luglio ore 21.00 con TUTTINSCENA di Camponogara si ritorna alla commedia brillante: Il salotto delle rivelazioni di M. Delaporte e A. de la Patellière:



una casa confortevole, una cena tra amici, un futuro padre … tutto normale tranne una banale domanda dalle conseguenze inimmaginabili che porteranno a situazioni imbarazzanti e tragicomiche: insomma una cena che non dimenticherete!



Ingresso libero e gratuito



Info 347.0638361/ 335.1232805





Gallery



www.teatrodimarca.it