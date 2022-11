8° torneo di Natale di dama italiana under 14

Gara di Dama italiana Under14 (per bambini/ragazzi fino ai 14 anni della nostra provincia).

Verrà formato un gruppo promozionale per non tesserati FID e un gruppo riservato ai tesserati FID

Domenica 11 Dicembre 2022 ore 14:30 presso l’Oratorio di Biancade (TV) via Paris Bordone 3.

Iscrizione gratuita.

Per motivi organizzativi è obbligatorio inviare una preiscrizione all’ e-mail: lorisscaggiante66@gmail.com



Per info: 3315815954 Loris.