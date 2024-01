Cena chic a ritmo di musica da “Arya’s”

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un’esperienza single a 36o gradi.



?? Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme!



Importantissimo

? Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211 . Il locale non è l’organizzatore dell’evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.



Come funziona?

?Siete pronti per una serata indimenticabile? Allora preparatevi a vivere un’esperienza fuori dal comune. Vi incontrerete da “Arya’s” in una location giovanile e accogliente, dove la musica, il divertimento e la possibilità di fare nuove conoscenze si fondono in un’atmosfera unica. Avrete l’opportunità di scegliere tra ben quattro irresistibili menù, pensati per soddisfare ogni vostro desiderio culinario. Che preferiate la raffinatezza del menù gold, la bontà del menù silver l’essenzialità del menù pizza, o magari optiate per il menù vegan per un’esperienza cruelty-free, troverete sicuramente qualcosa di irresistibile per i vostri palati. La serata sarà allietata da tanta buona musica e l’atmosfera vivace renderà facile incontrare nuove persone e far nascere splendide amicizie. La parola d’ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l’evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell’arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere piacevoli momenti all’insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!



Dress code

casual/elegante



Fascia di età

45-60 anni



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 03 Febbraio 2024





Informazioni per il ritrovo

Vi aspettiamo alle ore 20:30 – Arya’s, via Staizza, 43, 31033 Castelfranco Veneto TV



Trasporto

Mezzo proprio*



*per facilitare il raggiungimento del luogo, si invita a notificare l’eventuale disponibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, in modo da facilitare partecipanti impossibilitati a farlo.



Per ulteriori informazioni, prenotazioni

Affrettati! I posti sono limitati.