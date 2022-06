Al via la “Conegliano Valdobbiadene Experience” sulle colline Unesco

Prezzo non disponibile

Ritorna la Conegliano Valdobbiadene Experience. La seconda edizione dell’evento diffuso, organizzato dalla Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdob­biadene in collaborazione con il Consorzio di Tutela, si terrà da venerdì 17 a domenica 26 giugno. 10 giorni di emozioni e avventure per vivere nel profondo il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e il suo magnifico territorio, in tutte le sue forme: escursioni, passeggiate, pic nic, degustazioni, showcooking, cene e abbinamenti esclusivi cibo-vino, dj set tra i filari e molto altro. Due novità contraddistinguono l’edizione 2022. Si tratta delle “Guide d’Eccezione”, esperti cono­scitori del territorio o del prodotto che accompagneranno i partecipanti a conoscere da vicino le peculiarità del Co­negliano Valdobbiadene e di “A Cena col Paesaggio”, tre serate guidate da Cristian Maitan, miglior Sommelier del Veneto 2019 e Diego Tomasi, direttore del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Le serate saranno condotte da Marina Grasso, giornalista enogastronomica.

Tutte le esperienze saranno disponibili all’interno del sito www.coneglianovaldobbiadenexp.it

at­traverso il quale sarà possibile il contatto con le strutture proponenti e la prenotazione.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione del Veneto e dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Non mancate!