Fiera dell'artigianato, nel cuore di Treviso con l'edizione 2022

Anche quest’anno Confartigianato Imprese Treviso ha organizzato per la stagione autunnale una serie di attività in diverse sedi della città. Tra gli eventi organizzati, ricordiamo la Mostra dell’Artigianato Artistico Trevigiano d’Eccellenza, aperta tutti i giorni fino a domenica 23 ottobre a Palazzo Ca’ Sugana, il Convegno “L’arte e la scienza della Negoziazione”, aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà presso la Camera di Commercio Treviso-Belluno il prossimo martedì 18 ottobre alle ore 19:00 e la Fiera dell’Artigianato, una mostra-mercato che vedrà protagonisti alcuni espositori artigiani del territorio.

26 stand per rappresentare tutti i settori dell'artigianato trevigiano

In particolare, questa seconda edizione della Fiera dell’Artigianato trevigiano occuperà Piazza dei Signori e l'adiacente Piazza Indipendenza (un'aggiunta rispetto alla prima edizione del 2021) durante il weekend di sabato 22 e domenica 23 ottobre, dall'alba al tramonto.

In totale gli stand espositivi, che rappresenteranno tutti i settori artigianali della Marca trevigiana, fra i quali falegnameria, meccanica, settore enogastronomico, maglieria e moda, settore casa e mondo dei servizi, saranno 26 (lo scorso anno erano esattamente 10 in meno, ossia 16).

La mostra-mercato è organizzata nel "salotto buono" della città sotto la regia del Mandamento di Confartigianato Imprese Treviso insieme al Circolo comunale degli artigiani, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e il supporto di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia.

Si tratta di un’iniziativa voluta e pensata dagli stessi artigiani, per poter valorizzare le produzioni artigiane locali e promuovere le aziende del territorio: iniziativa giunta alla seconda edizione visto il grande successo riscontrato lo scorso anno.

I 26 stand allestiti daranno spazio a 21 aziende trevigiane, che esporranno e venderanno i propri prodotti sabato dalle 10:00 alle 20:00 e domenica dalle 9:00 alle 19:00.

Le aziende in esposizione

Queste le aziende che saranno presenti alla Fiera dell'Artigianato.

Alma S.R.L.; Biancotto Carolina; Bigarella Federico & C. S.N.C. - Panificio Ai Pilastroni; Bovo S.R.L.; D.B. System Dei Fratelli Benetti L. E D.; Energy Saving S.R.L.S.; Falegnameria Artigiana F.Lli Sartorato S.N.C.; Fdesteel S.R.L. - Ferro D'elité; FMR S.R.L. – Serramenti; Franchino Giorgio; Girardi Felicita - Maglificio; Gusti Di Sicilia Di Contrino Diego; I Giardini Di Kensington Di Bottega Patrizia; Morgana S.R.L.; Naturalegno S.R.L.; Ongaro Corrado; Rossetton By Baldin Valerio; Rui S.R.L.; SIL Di Mengo & C. S.N.C. - Cioccolateria Veneziana; Stilissimo Di Berton Raffaella; Tesser Antenne S.R.L.