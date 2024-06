Parcoscenico24

Un prologo, un viaggio e tanta intensità. Lo scenario è il parco di Palazzo Foscolo, l’evento una nuova edizione di Parcoscenico, promosso da Fondazione Oderzo Cultura, che da alcuni anni anima le sere d’estate. Il “Segno” è il tema che caratterizzerà questa edizione, una sorta di filo rosso fatto di ricordi, da cui emergono grandi figure del passato, i sogni in cui hanno avuto il coraggio di credere, e la realtà di oggi, dove ancora se ne trovano tracce, capaci di far sognare ancora.

Il prologo sarà “Aspettando Parcoscenico”, che prenderà il via sabato 22 giugno e vede il ritorno a Oderzo del Festival Gaiajazz a cura dell’Associazione Culturale Dotmob, con con “It’s time”, un tributo a Jackie Mc Lean dell’Antonio Faraò 5tet (info e biglietti: dotmob.it/gaiajazz). Il giorno successivo e il 30 giugno, dalle 17 alle 19, il parco ospiterà i saggi di fine anno di Teatropitergium.

La proposta si fa avvincente sabato 29 giugno, quando alle 18 scatta “Mysterium”, una caccia al tesoro performativa sulle tracce di Alberto Martini, proposta da Associazione Indaco. Sarà un modo per andare alla scoperta di alcune figure celate in luoghi segreti del centro: come spettri, danzeranno la vita e la morte, la paura e il desiderio, sussurrando la loro storia per frammenti. E, chi saprà ascoltarle, scoverà la via per il tesoro!

Con il mese di luglio si entra nel vivo di “Parcoscenico”, l’evento che animerà tutti i giovedì. Si parte il 4 luglio con “DANTE, fra le fiamme e le stelle”, di e con Matthias Martelli. Un testo che racconta la vita di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi sublimi della “Vita Nova” e della “Divina Commedia”. Si scoprirà così che l’altro volto del poeta che ha inventato l’Italia, è quello di un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi dell’inferno, per arrivare ai vertici eccelsi del Paradiso.

“Non sentire il male” è il tema dell’evento dell’11 luglio, dedicato a Eleonora Duse, di e con Elena Bucci, un omaggio all’attrice e capocomica che, con il suo agire, rivoluzionò il teatro del suo tempo. Questo monologo attraversa la vita, gli amori e l’arte della “Divina”, restituendo al pubblico il ritratto di una donna e di un’artista straordinaria. Lampi e frammenti di vita che convergono al momento topico dell’esistenza della Duse quando, malata e sostituita a teatro, interpreta davanti all’amica scrittrice Matilde Serao, in assoluta libertà, tutte le parti della tragedia “La figlia di Iorio” da cui è stata esclusa.

L’appuntamento con il circo sarà giovedì 18 con “All’inCirco varietà”, affidato alla Compagnia Lannutti&Corbo: non solo acrobazie, ma anche un crescendo pirotecnico di comicità, magia, poesia e follia. Di fatto uno spettacolo di arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret.

Si chiude giovedì 25 con “Pillole di teatro”, il festival regionale del monologo.

Sul palco 12 artisti delle Compagnie teatrali associate F.I.T.A. Treviso si sfideranno a suon di monologhi. I testi verranno recitati a memoria in uno spazio variabile fra i 4 e gli 8 minuti ciascuno. Una giuria tecnica voterà i due finalisti che accederanno alla selezione regionale che si svolgerà a Rovigo in settembre.

Durante tutte le serate di luglio sarà attivo, dalle 19.30, un servizio di Food and Wine truck.

Info e biglietti data 22 giugno: dotmob.it/gaiajazz

Dal 23 giugno, ingresso libero e responsabile.

Info: oderzocultura.it