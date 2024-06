Numerosi anche nel corso del 2024 gli eventi che il 51° Stormo Caccia di Istrana organizza ed ospita all’interno del proprio sedime con l’importante fine di raccogliere fondi in nome della solidarietà. Quest’anno l’obiettivo degli uomini e donne del 51° Stormo è di sostenere con le varie iniziative solidali la fondazione “Citta della Speranza” di Padova. Ogni attività già intrapresa ha visto ancora una volta la forte partecipazione della cittadinanza della “Marca” Trevigiana. Proprio per la sensibilità mostrata dalla cittadinanza nel supportare eventi legati alla solidarietà e memori del successo della “Run del Centenario” dello scorso settembre 2023,

Il 51° Stormo, in collaborazione con l’A.S.D. “Montello Runners Club” di Volpago del Montello e dell’A.S.D. “Bettiol Sport Events” di Montebelluna, domenica 23 giugno darà vita ad un nuovo ed importante appuntamento con la solidarietà, organizzando all’interno dell’aeroporto di Istrana la corsa podistica “RUN51”. I podisti potranno cimentarsi in una corsa competitiva su strada di 10 Km, inserita nel calendario Nazionale FIDAL (categoria bronze) ed in una corsa non competitiva a passo libero di 10 o 6 Km. Il percorso si svilupperà all’interno dell’aeroporto, interessando anche le aree normalmente utilizzate dagli Eurofighter nelle fasi di rullaggio e decollo. Per l’occasione sarà consegnata a tutti i partecipanti una maglia tecnica ed una medaglia commemorativa. Per motivi organizzativi, la gara sarà a numero chiuso, con iscrizione al sito https://www.endu.net/it/events/run51/.

Per maggiori informazioni: www.lamezzaditreviso.com.