Salotto culturale "La poesia non è un lusso"

Il salotto culturale di Progetto Donne Veneto La poesia non è un lusso compie un anno. Dodici appuntamenti, esclusa la breve pausa di agosto, di libera condivisione di poesia ispirati ai lavori di scrittrici e poete come Emily Dickinson, Cristina Campo e Audre Lorde. E proprio da quest’ultima il titolo degli eventi tratto da una sua dichiarazione sul valore della poesia che “…È una necessità vitale della nostra esistenza…”. E dopo il traguardo dei due anni di attività dell’associazione che ricordiamo è nata il 2 Febbraio del 2022, festeggeremo il salotto con la poesia certo, ma anche con Francesca Brotto, scrittrice trevigiana con la quale collaboriamo da tempo e che, in questa speciale occasione per Progetto Donne Veneto, presenterà il suo libro “Tre in croce”.

Appuntamento quindi martedì 20 Febbraio 2024, a partire dalle 20, presso il bar OstiNate di via dei Dall’Oro 30 a Treviso, il locale che ospita il salotto di Progetto Donne Veneto fin dalla sua nascita. Saranno con noi gli altri attori che hanno sostenuto l’iniziativa: Fancy Women Bike Treviso, Movimento Sovv. e Solco. A condurre la serata Emiliana Losma, vice presidente di Pdv e Francesca Neroni, presidente dell’associazione “Siamo particolarmente orgogliose di essere riuscite a creare attività di promozione del ruolo delle donne nella società, che è uno dei nostri obiettivi primari. I risultati di due anni di Progetto Donne Veneto e un anno di La poesia non è un lusso fungono da stimolo per continuare con il nostro impegno”.

In apertura quindi Francesca Brotto presenterà il suo libro “Tre in croce” che come dichiara l’autrice “L’ho scritto per dare un po’ di sollievo alle umane tribolazioni, soprattutto alle mie”. Tre racconti. Tre croci. Tre donne in tre diversi momenti di sopravvivenza ordinaria, oppure un’unica donna che si svela in tre ricordi di vissuto straordinario? Leggerezza e cruda ironia impregnano questi tre racconti che nascono da una solida matrice autobiografica e si dipanano raggiungendo il surreale. Dal racconto Sul confine, un bacio. “…In ogni istante, anche ora, c'è qualcuno che supera un confine. Eppure non tutti vengono fermati. Chi lo fa in nome del progresso, chi per ambizione, chi per sopravvivere. Eppure non tutti vengono fermati”…

Francesca Brotto ha frequentato il biennio alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Con l’associane TALE Teatro insegna scrittura teatrale e, assieme a Tomaso Nardin produce monologhi. Il suo romanzo d’esordio E vissero quasi tutti (ed.Tabula Fati -2019), per il concorso letterario Tre Colori del Festival Internazionale Inventa un Film - Lenola 2023. Nel 2021 riceve una menzione speciale al concorso “Una storia per il cinema”. Grazie a una raccolta fondi il romanzo diventa un audiolibro (Audible) e lo dona a più di 21 associazioni che si occupano di persone con difficoltà visive e di lettura.

A seguire la condivisione di poesie. Anche in questa occasione c’è il tema, questa volta si tratta della maschera che ben si accorda con le suggestioni dei racconti di “Tre croci” e con la figura della poeta scelta Alfonsina Storni, svizzero-argentina, insegnante, attrice, giornalista, ragazza madre e scrittrice che coi suoi versi sfidò tutti i pregiudizi della Buenos Aires del XX secolo diventando una figura leggendaria per l’Argentina e il Sud America.

…“Dicono che nei solari della mia gente, era indicato tutto quello che si doveva fare... Dicono che le donne della mia casa materna fossero silenziose... Ah, bene poteva essere...” .

Come d’abitudine invitiamo ad indossare calze o calzini rosse e/o blu in memoria di due esperienze femministe: la Blue Stocking Society inglese del 1750 e il gruppo statunitense Redstocking degli anni Settanta del Novecento.