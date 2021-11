A Silea “Danza in vetrina” anima il Natale: una locandina ricca di appuntamenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’Associazione Imprenditori Commercianti Artigiani Silea (A.I.C.A.SA APS) in collaborazione con le scuole di danza presenti sul territorio EVENTO DANZA diretta da Edi Florian e SD BALLET diretta da Simonetta Donzelli e con il patrocinio del Comune di Silea ha dato vita ad un’iniziativa molto originale e speciale: DANZA IN VETRINA, Natale 2021 Silea. Un calendario fitto di eventi, di incontri aperti a tutta la cittadinanza animati dalle performance di danza degli allievi delle rispettive scuole di danza. Un progetto fortemente voluto dai soci di A.I.C.A.SA APS che rappresentano la maggior parte delle realtà commerciali, imprenditoriali, artigiane e di servizi presenti nel Comune di Silea. Come si può vedere dalla locandina, ci saranno tre fine settimana interamente dedicati alla Danza nelle location più originali; momenti di arte e convivialità in piena sicurezza per un pubblico curioso e appassionato del proprio territorio. A.I.C.A.SA APS, ASD EVENTO DANZA e ASD SD BALLET aspettano grandi e piccini per festeggiare il Natale a Silea in un’atmosfera da favola e di sorpresa.