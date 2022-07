Treviso in festa per la 25° Granfondo Pinarello e della Marca Trevigiana

A Treviso la grande festa del ciclismo con la 25° Granfondo Pinarello.

Due percorsi: Mediofondo da 114 km e Granfondo da 153 km. Quasi 2500 partecipanti da tutto il mondo, al via anche Miguel Indurain ed Elia Viviani.



Una gara che celebra la sua trevigianità con le salite più amate: Ca’ Del Poggio, Combai e salita del Madean, il Montello. Fine settimana di festa per tutta la città, con concerti in piazza, la mostra alla Fondazione Salce e il GranCicchetto per una Granfondo anche da gustare.

L’omaggio a Nani Pinarello a 100 anni dalla nascita.



A poche settimane dal Giro d’Italia, Treviso torna protagonista nel mondo della bici con la Granfondo Pinarello e dalla Marca Trevigiana, che festeggia il traguardo dei 25 anni. Un compleanno importante, che cade in concomitanza con un altro traguardo: esattamente 100 anni prima, il 10 luglio 1922, nasceva Nani Pinarello.

Un evento quindi da celebrare con un fine settimana di appuntamenti rivolti a tutta la città, non solo a quella su due ruote.

L’area tra Porta San Tomaso, Piazza Matteotti e Piazzale Burchiellati sarà come sempre il cuore della manifestazione. In via Casa di Ricovero, nell’ex Officina Pinarello, sarà attrezzato il punto di consegna dei pacchi gara e sarà allestito l’ufficio centrale, che farà da riferimento durante tutto il fine settimana.



L’appuntamento per gli oltre 2000 partecipanti (ma si punta ai 2500, è possibile iscriversi fino all’ultimo giorno) è per domenica mattina alle 7:00, per la partenza da Porta San Tomaso.

Ospiti

Tradizionalmente per Pinarello la Granfondo è anche l’occasione per presentare e far provare ai buyer le novità per la prossima stagione, in un contesto unico.

Fausto Pinarello: “Avremo oltre 400 ospiti, soprattutto stranieri, a cui far vivere l’emozione della Granfondo, che è una cosa impossibile da spiegare a parole.

Non è solo una questione di agonismo, tecnica e prestazioni: c’è un’atmosfera di casa, c’è la storia della bici rappresentata dal marchio Pinarello, c’è un panorama bellissimo ad accompagnare i ciclisti lungo tutta la gara. Voglio ringraziare le amministrazioni comunali, partecipanti, ospiti, amici e i tanti volontari, sono circa 400, che ci aiutano da 25 anni a organizzare una manifestazione in grado di lasciare a tutti un ricordo indimenticabile.”





Percorsi

Due i percorsi a disposizione: una Mediofondo da 114 km e 1.110 metri di dislivello, e una Granfondo da 153 km e 2.250 metri di dislivello.

Il percorso si snoda da Treviso con partenza alle 7 di domenica mattina da Porta San Tomaso verso nord, lungo la Pontebbana, attraversando Ponte della Priula. A Susegana si abbandona la pianura, con un piccolo assaggio di salita a Collalto, ma soprattutto la scalata a Ca’ del Poggio, con pendenze fino al 18%, dove i ciclisti vivranno da protagonisti le emozioni vissute da spettatori poche settimane fa col Giro d’Italia.



Dopo una spettacolare panoramica lungo le colline del Prosecco, tra Refrontolo e Rolle, a Miane i due percorsi si dividono: mentre la Mediofondo prosegue tra i vigneti di Guia e Corbertaldo verso Vidor, la Granfondo sale verso i castagni di Combai, per arrampicarsi poi lungo il Monte Cesen lungo la salita del Madean, fino ai 1.218 metri delle Casere Budui. Si scende poi verso Valdobbiadene, attraversando il ponte di Fener e proseguendo fino a Covolo, dove i due percorsi si ricongiungono in vista dell’ultimo sforzo, la Presa XIV del Montello.



Lungo Giavera e Ponzano si rientra infine verso Treviso, con l’arrivo posizionato in piazza del Grano dove saranno accolti dall’inconfondibile voce di Paolo Mutton.



La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming.



Sabato 9 in Piazzale Burchiellati sarà allestito il Bike Park per custodire le bici in sicurezza, e la domenica la stessa piazza ospiterà il Pasta Party finale per i partecipanti alla corsa.