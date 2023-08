Combinazioni Festival - Un passo dalla città

Concerto degli Eugenio in Via Di Gioia



Le Grave del Piave, riserva di biodiversità e area di pregio ambientale, ospitano l’ultima tappa del tour estivo degli Eugenio in Via Di Gioia, una band che ha al centro la musica e la vita tutto intorno. Loro tratto distintivo è una critica serrata e al contempo ironica alla società dei consumi, capace di mettere in luce le storture della contemporaneità e la necessità di una riscoperta della natura, della libertà e delle relazioni umane.



In caso di maltempo, il concerto si terrà a Montebelluna al Palamazzalovo



PASSEGGIATA SULLE GRAVE DI CIANO

Prima del concerto degli Eugenio in Via Di Gioia sarà possibile scoprire l’ecosistema fluviale delle Grave, un’oasi di biodiversità, con una facile passeggiata guidata dai volontari del Comitato per la tutela delle Grave di Ciano.

Ritrovo: ore 16.00. Durata: circa 1 ora.

Posti limitati, partecipazione gratuita (inclusa nel biglietto del concerto).

Prenotazione obbligatoria



Gli Eugenio in Via Di Gioia sono una band che si distingue per un’attività poliedrica, che ha assunto i contorni di un vero e proprio movimento culturale: grazie al loro talento nell’unire musica, arte e attivismo sono oggi un inno all’azione, all’impegno civico e all’amore. In una parola, alla Vita.