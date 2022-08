"L'Abbazia si veste di bianco" - Cena sotto le stelle

Immaginate l’antica abbazia di Sant'Eustachio a Nervesa della Battaglia interamente allestita in bianco, dove gli ospiti, grandi e piccoli, per una sera vestono questo colore simbolico. Sarà “l’inizio di una nuova tradizione” l’evento Cena in Bianco che si svolgerà sabato 3 settembre dalle 19.30, organizzato da Giusti Wine in collaborazione con Glam Eventi.

La serata offrirà una “cena sotto le stelle” dove si potranno assaporare i piatti a base di prodotti a indicazione geografica del territorio, come ad esempio le patate del Montello, la Casatella Trevigiana, l’Asiago Crosta Nera, il Prosciutto di Montagnana, accompagnati dai vini Giusti Wine. Anche questi saranno scelti in onore al territorio, partendo dall’Asolo Prosecco per arrivare alla Recantina, cui sarà affiancato il Sauvignon Nepis Sant’Eustachio, l’innovativo vino prodotto da uve ibride resistenti, che porta il nome di questo splendido luogo.

E così, l’aperitivo servito a buffet offrirà l’opportunità agli ospiti di assaggiare specialità come fichi e speck d’anatra, crostini al nero di seppia con baccalà mantecato e molto altro, passeggiando nel parco dell’Abbazia. Seguirà la cena seduta, che inizierà con il risotto ai funghi porcini, a cui seguirà la darna di tacchinella in leggera panatura aromatica con salsa ai ribes rossi e patate del Montello, per concludersi con il buffet dei dolci.

"Obiettivo dell’evento è fare conoscere l’Abbazia a un pubblico qualificato e amante del bello e del buono, che difficilmente potrebbe visitarla, per permettere a questo luogo di vivere tutto l’anno e divenire sempre più il simbolo del Montello". Afferma Ermenegildo Giusti, che ha permesso il recupero di questo straordinario patrimonio, dove Monsignor Della Casa scrisse il Galateo. L’evento si inserisce infatti nel ciclo di iniziative che, grazie ad aperitivi musicali, incontri di abbinamento enogastronomico e serate a tema, hanno l’obiettivo di aumentare sempre più la conoscenza dell’Abbazia di Sant’Eustachio.

Informazioni e prenotazioni:

Glam Eventi 393 0357412 – Giusti Wine 380 2318882

Costo della cena 75 euro a persona