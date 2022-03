Lungo il filo dell'acqua, l'abbazia di Follina e i palazzi storici della lana

Follina è da sempre legata all'attività tessile, in particolare alla produzione di panni in lana, grazie alla presenza dei monaci cistercensi, che ne promossero lo sviluppo. Il tour inizierà con la visita dell'antica abbazia cistercense di Santa Maria di Follina e proseguirà poi con una breve passeggiata nel borgo per raggiungere le sorgenti di Santa Scolastica. Anche se molte modifiche urbanistiche hanno cambiato per sempre il centro storico, possiamo ancora ammirare, gli antichi palazzi, un tempo opifici per la produzione di panni lana. Si parlerà di questa antica tradizione e delle storie legate ai monaci e alle famiglie che nel corso dei secoli hanno svolto questa attività produttiva. Alla fine del tour, ci ritroveremo per un momento conviviale in uno dei bar del paese, che suggellerà e renderà perfetto il pomeriggio passato in compagnia.

La Vostra Guida sarà Giovanna Lorenzon

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: sagrato dell'abbazia, di fronte al portale principale alle ore 15:00.

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito. Offerta libera da lasciare all'abbazia.

Costo dell’aperitivo finale € 5,00 a persona, € 2,50 bambini 6-12 anni.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Prenotazione obbligatoria e impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione, il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere quietanza di pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a giovanna.lorenzon65@gmail.com

Termine ultimo iscrizioni: ore 12.00 del 19.03.2022



In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.