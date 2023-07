Abbazie in Festival - Chiusura con “Palchetto Veneziano: le maschere della Commedia nella cucina di Carlo Goldoni”

Tutto pronto per il gran finale di Abbazie in Festival, la rassegna che porta musica e teatro di qualità, accessibile e inclusivo nelle abbazie della Marca, con l’obiettivo di offrire al pubblico cultura e bellezza nei giovedì sera d’estate. Giovedì 13 luglio, presso l’Abbazia di Santa Maria Assunta a Mogliano Veneto, la compagnia Atelier Teatrale CarroNavalis metterà in scena “Palchetto Veneziano: le maschere della Commedia nella cucina di Carlo Goldoni”.

Nel chiostro dell’Abbazia benedettina accanto alla chiesa di Mogliano Veneto, Colombina, Arlecchino, Pantalone e Brighella interpreteranno ruoli e guizzi dedicati alla cucina, narrando la città lagunare e i suoi vizi attraverso i piatti tipici. Non semplici ricette, ma un mondo fatto di tradizioni, storie amorose, scandali e gelosie: un caleidoscopio di personaggi e di testi, quasi dei canovacci all’improvviso, arricchiti da danze e pantomime saranno il filo conduttore di questa inedita messa in scena

Ore 20.45, con ingresso gratuito e accessibile, senza barriere architettoniche.

Matteo Gobbo Trioli, direttore artistico del Festival: “L’ultimo capitolo di questa edizione parla con linguaggio teatrale: un percorso iniziato con l’opera, a Monastier di Treviso, passando per il jazz all’Abbazia di Vidor, e la musica del mondo a Nervesa della Battaglia, quasi il viaggio tra le abbazie volesse evocare il ritorno alla città della Bellezza eterna quale Venezia. Rinnovo i ringraziamenti alle Amministrazioni Comunali che si sono unite con straordinaria collaborazione per la riuscita di questo Festival diffuso”

Abbazie in Festival, nel nuovo format 2023, ha unito quattro luoghi storici diffusi nella provincia di Treviso, grazie alla sinergia dei Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto. La nuova veste della rassegna è partita dalla volontà del direttore artistico Matteo Gobbo Trioli, musicista di formazione ed eclettico coordinatore di eventi, di rendere la cultura di qualità semplice e accessibile a tutti, utilizzando l’attrattività delle location come elemento ulteriore di richiamo all’opera artistica, che amplifica ed esalta la singolarità del genius loci.