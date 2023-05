Abbazie in Festival, la rassegna di musica e arte ispirata dai luoghi voluta dalla sinergia dei Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Città di Mogliano Veneto, prende vita giovedì 15 giugno 2023 alle ore 21 nella suggestiva cornice dell'Abbazia di Santa Maria del Pero a Monastier di Treviso.



40 artisti in scena tra cantanti solisti e coro per la messa in scena del melodramma giocoso "L'elisir d'amore" di Gaetano Donizetti con la regia di Maurizio Franceschetti in collaborazione con AccademiaInOpera ed il Coro Arsamanda diretto da Paola Burato.



Il rinnovato festival proseguirà il 22 giugno presso l'Abbazia Santa Bona di Vidor con "Off Broadway & Francesca Bertazzo Hart : l'affiatato jazz dei Teatri di Broadway" dove l'esperienza musicale innovativa e coinvolgente è tutta da vivere nella cornice suggestiva dell'Abbazia che si affaccia sul Piave, raramente aperta al pubblico.



Giovedì 6 luglio, spiccando tra il verde del Montello, sarà protagonista l'Abbazia di Sant'Eustachio a Nervesa della Battaglia che accoglie "Quattro anime e un suono: dialogo tra terre lontane e dediche alla luna" con l'arciliutista pop Ilaria Fantin in compagnia di voci e strumentisti senza confini per dar vita a melodie evocative di terre poco conosciute.



Infine, il 13 luglio, l'Abbazia di Santa Maria Assunta nel pieno centro della Città di Mogliano Veneto darà vita ad uno spettacolo malioso "Palchetto veneziano: le Maschere della Commedia nella cucina di Carlo Goldoni". Cinque attori della Compagnia Carro Navalis, in un pinzimonio di canovacci goldoniani per un viaggio teatrale storico e spassoso tipico della Commedia dell'Arte veneziana.



Un calendario estivo pensato per tutti ispirato dalla magia dei luoghi e realizzato dall'entusiasmo delle Amministrazioni Comunali coinvolte; l'ingresso è gratuito per far vivere al meglio gli estivi giovedì sera.